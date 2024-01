Hutujci napadli ladjo ZDA, obljubili varen prehod ruskim in kitajskim ladjam

Jemenski Hutujci, ki jih podpira Iran, so zgodaj davi sporočili, da so v Adenskem zalivu znova napadli ameriško trgovsko ladjo, potem ko so ZDA v četrtek nadaljevale napade na cilje, povezane z njimi. Škode na ladji ni bilo.

Hutujci so v izjavi na družbenih omrežjih zapisali, da so njihove pomorske sile izvedle operacijo, usmerjeno proti ameriški ladji z imenom Chem Ranger. Nanjo so po lastnih navedbah izstrelili več izstrelkov, ki so zadeli svoje cilje. Podrobnosti niso podali.

Poveljstvo ameriške vojske, pristojno za Bližnji vzhod, je sporočilo, da so jemenski uporniki v četrtek zvečer na tanker Chem Ranger – ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, a je v lasti ZDA, upravlja pa ga Grčija – izstrelili dve protiladijski balistični raketi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Posadka je opazila, da sta izstrelka padla v vodo v bližini ladje,« je poveljstvo sporočilo na družbenem omrežju X in dodalo, da posadka ni poročala o škodi.

Plovila, ki so povezana z Izraelom, so varna

Visoki uradnik jemenskih Hutujcev je po obljubil varen prehod za ruska in kitajska plovila skozi Rdeče morje, poroča Guardian.

V intervjuju, ki ga je v petek objavil ruski časopis Izvestia, je Mohammed al-Bukhaiti vztrajal, da so vode okoli Jemna – ki se jim nekatere ladjarske družbe izogibajo zaradi nenehne agresije – varne, dokler plovila niso povezana z nekaterimi državami, zlasti z Izraelom, poroča AP. Dejal je, da je promet za vse druge države, vključno z Rusijo in Kitajsko, varen.

Po njegovih besedah so pripravljeni zagotoviti varen prehod njihovih ladij v Rdečem morju, saj ima prosta plovba za njihovo državo pomembno vlogo. Nasprotno pa bodo nadaljevali napade na plovila, ki so kakor koli povezana z Izraelom.

Hutujci vztrajajo, da so njihovi napadi usmerjeni le na plovila določenih narodnosti, vendar je poveljnik ameriške mornarice dejal, da so vpletene ladje dejansko povezane z več desetimi državami.

Hutujci v znamenje podpore Palestincem v Gazi, kjer Izrael že več kot tri mesece izvaja silovito ofenzivo, napadajo tovorne ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu. ZDA in Velika Britanija sta v odgovor pred kratkim izvedli napade na njihove položaje v Jemnu. ZDA jih nadaljujejo, da pa bo tako tudi v prihodnje, je v četrtek potrdil ameriški predsednik Joe Biden.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je v četrtek dejal, da bi morale ZDA ustaviti napade na Hutujce in tako prispevati k diplomatski rešitvi problema napadov na ladje.