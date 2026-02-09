Hvala bogu za Melanio Trump

Predstavljajte si, kakšno škodo bi njen mož lahko povzročil, če bi imel ob sebi Evito.

Danes 55-letna Melania Trump, ki je 24 let mlajša od moža, je kot prva dama naredila več kot njene predhodnice, da bi uveljavila svojo osebno, če že ne politično neodvisnost. FOTO: Annabelle Gordon/Reuters

Muzej v Buenos Airesu, ki predstavlja zgodbo Eve Perón, nekdanje prve dame Argentine, je okrašen s transparenti, na katerih je navedena letnica njenega rojstva, 1919, ne pa tudi letnica smrti. Če kakšen obiskovalec slučajno ne bi razumel sporočila, je pod njenim nasmejanim obrazom v španščini še beseda »nesmrtna«. Razstava prikazuje vlogo Perónove pri utrjevanju populistične politike njenega moža Juana Peróna, ki je omogočila njegov avtoritarizem, prezir do neodvisnosti sodstva in novinarstva ter naklonjenost državnemu kapitalizmu. S preprostim argentinskim ljudstvom je stkala tako močno vez, da so se ob njeni smrti leta 1952, ko je pri komaj 33 letih umrla za rakom, milijoni ljudi zgrnili, da bi videli njeno truplo. Na eni od spominskih plošč piše, da so cvetje razprodali ne le v ...