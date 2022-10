IAEA bo izvedla neodvisno preiskavo obtožb o pripravi umazane bombe

Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) bo ta teden izvedla neodvisno preiskavo dveh jedrskih lokacij v Ukrajini, je v četrtek sporočil generalni direktor agencije Rafael Grossi. Inšpektorji bodo v luči nedavnih ruskih obtožb, da Kijev pripravlja umazano bombo, na lokacijah preverili morebitne neprijavljene jedrske dejavnosti.

Grossi je pojasnil, da si bodo v preiskavi prizadevali odkriti, ali se na lokacijah nahaja neprijavljen jedrski material in ali potekajo kakršne koli neprijavljene jedrske dejavnosti, med drugim proizvodnja, predelava ali preusmeritev jedrskega materiala. Prav tako je zatrdil, da bodo sklepi preiskave prišli zelo hitro, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

IAEA je sicer prejšnji mesec pregledala eno od teh lokacij in sporočila, da niso odkrili nobenih neprijavljenih jedrskih dejavnosti ali materialov.

Ruske oblasti že več dni opozarjajo, da se Ukrajina pripravlja na uporabo umazane bombe, Kijev pa je izrazil sum, da bi lahko Rusija dejansko sama odvrgla umazano bombo v napadu, za katerega bi potem obdolžila Ukrajino.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek ponovno pozval IAEA, naj čim prej pregleda ukrajinske jedrske lokacije. Ruski odposlanec pri ZN Vasilij Nebenzija pa je Grossiju dejal, da mora biti posebej pozoren, češ da ti objekti niso edini, kjer bi se lahko proizvajale umazane bombe.

Severna Koreja izstrelila novi raketi, IAEA svari pred jedrskim poskusom

Severna Koreja je danes izstrelila dve balistični raketi kratkega dosega, so sporočili iz generalštaba južnokorejske vojske in hkrati zatrdili, da intenzivno spremljajo dogajanje v sodelovanju z ZDA. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je medtem v četrtek opozorila, da bi Pjongjang kmalu lahko izvedel nov jedrski poskus.

Generalštab južnokorejskih sil je sporočil, da je zaznal dve balistični izstrelitvi z območja Tongčon na vzhodni obali Severne Koreje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Naša vojska je okrepila spremljanje in nadzor ter ohranja polno pripravljenost v tesnem sodelovanju z ZDA, je v izjavi zapisal načelnik generalštaba.

Do nove izstrelitve raket prihaja v času, ko sta Južna Koreja in ZDA zaključili 12-dnevne pomorske vojaške vaje in tik pred ponedeljkovim začetkom letalskih vaj, v katerih bo sodelovalo več kot 200 ameriških in južnokorejskih bojnih letal. Vojaške vaje so deležne ostrega nasprotovanja Pjongjanga, ki takšne manevre razume kot vaje za invazijo.

Ob nizu poskusnih izstrelitev v zadnjih mesecih uradniki v Washingtonu in Seulu že več mesecev opozarjajo tudi, da je Pjongjang pripravljen izvesti nov jedrski poskus, ki bi bil že sedmi v državi in prvi po letu 2017. Na to je v četrtek opozoril tudi generalni direktor IAEA Rafael Grossi.