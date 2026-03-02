IAEA: Za zdaj brez znakov poškodb iranskih jedrskih objektov

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Mariano Grossi je v današnjem nagovoru odboru guvernerjev agencije zagotovil, da niso zaznali povišanega sevanja niti v Iranu niti v drugih državah, da ni zadet noben iranski jedrski objekt. Ob tem je izrazil razočaranje zaradi take opustitve pogajanj o iranskem jedrskem programu in pozval k vrnitvi za pogajalsko mizo ter zadržanosti pri izvajanju vojaških operacij.

IAEA po vojaških napadih v Islamski republiki Iran in širši regiji Bližnjega vzhoda za zdaj ne zaznava povišanih ravni sevanja nad običajnim ozadjem. Po navedbah Grossija ni znakov, da bi bili iranski jedrski objekti, vključno z jedrsko elektrarno v Bušehru in teheranskim raziskovalnim reaktorjem, poškodovani ali zadeti.