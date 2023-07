Iberska peč ponovno kaže svojo moč

Dobršen del celinske Španije in Balearskih otokov je zajel drugi vročinski val to poletje. Zaradi visokih temperatur so bila v 34 od 50 španskih provinc izdana opozorila. Rdeče, ekstremno tveganje, je bilo razglašeno v Córdobi in Jaénu v Andaluziji, kjer naj bi se živo srebro gibalo okoli 44 stopinj Celzija. Temperature bi lahko bile še višje, saj meteorologi niso izključili možnosti novega (julijskega) rekorda.

Žgoče ozračje, ki se je nakazovalo konec tedna, je po pojasnilih državne meteorološke agencije (Aemet) posledica mase toplega zraka, ki se premika iznad severnih obronkov Afrike. »Vročina bo v večjem delu [Iberskega] polotoka in Balearskih otokov zelo intenzivna tako v ponedeljek kot v torek, pri čemer se bodo temperature gibale od 38 do 40 stopinj Celzija ter od 42 do 44 stopinj Celzija v predelih Andaluzije in Aragonije [na severovzhodu Španije],« je danes dejal tiskovni predstavnik agencije Aemet Rubén del Campo. Visoke bodo tudi najnižje temperature. Marsikje po državi te ne bodo padle pod 20, v Granadi, Almeriji in delih Majorke naj bi se tudi ponoči zadrževale nad 25 stopinjami Celzija.

»Te temperature niso normalne«

Poleg rdečih opozoril v provincah Jaén, ki je znana predvsem po neskončnih nasadih oljk, in Córdoba, ki slovi po znamenitih notranjih dvoriščih, je agencija Aemet oranžna opozorila med drugim izdala še v Cádizu, Granadi, Málagi, Sevilli, Balearih, Badajozu, Toledu in Madridu.

Na severu prestolnice, kjer se je danes že pred poldnevom živo srebro približalo ali morda celo preseglo 30 stopinj Celzija, so bile ulice nenavadno prazne, prav tako so samevali športni objekti, z izjemo bazenov. Težko je oceniti, ali je bilo to posledica poletnih počitnic, ko se Madrid tradicionalno izprazni, ali julijske pripeke, a ni bilo dvoma, da so bili med redkimi sprehajalci najbolj obljudeni senčni deli mesta, zlasti parki. Pod borovce urbane zelene zaplate je bila s psičkoma namenjena tudi 69-letna Madridčanka Ana. »Slišala sem, da bo ta teden grozen,« je dejala za Delo. »A ne preostane nam drugega, kot da ga čim bolje prenesemo.«

Sama se je, kakor je dejala, na pasje dneve dobro pripravila. V torbici je imela dovolj vode zase in za svoja štirinožca, prav tako ni pozabila na razpršilec, s katerim blaži ibersko pripeko. Izhode je omejila na jutranje in večerne ure, v stanovanju pa se hladi z ventilatorjem, saj da je klimatska naprava energetsko zelo potratna. Čeprav bolje prenaša poletje kot zimo, je priznala, da je vročina, ki vztraja nad Iberskim polotokom, obremenjujoča in vse prej kot običajna. »Te temperature niso normalne, kot ni bilo normalno, da vso zimo ni padla niti kaplja dežja,« je poudarila.

Vročinski val je zajel dobrešn del države, tudi Madrid. FOTO: Thomas Coex/Afp

Vse pogostejši in intenzivnejši vročinski valovi

Ekstremni in intenzivni vročinski valovi so v Španiji vse pogostejši, prav tako se poletne temperature vse bolj zajedajo v pomlad in jesen. Prvo poletno obdobje neobičajno nizkih temperatur je nastopilo konec junija, ko je živo srebro v Andaluziji preseglo 44 stopinj Celzija, lansko poletje pa je bilo najbolj vroče, odkar od leta 1916 beležijo statistiko. Rekordne temperature so bile, kakor so nedavno sporočili s španskega nacionalnega inštituta za statistiko, neposredno krive za smrt 350 ljudi, ki so preminili zaradi vročinske kapi ali dehidracije. Prav tako so posredno vplivale na porast smrtnih primerov zaradi visokega krvnega pritiska, sladkorne bolezni in demence.

Kako dolgo bo tokrat trajal vročinski val, za zdaj, kakor so pojasnili v agenciji Aemet, ni mogoče natančno določiti. Najverjetneje bodo temperature začele padati jutri, pa vendar naj bi se na južni polovici polotoka in Balearih te še naprej zadrževale nad običajnimi vrednostmi.