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    Svet

    ICC suspendiral glavnega tožilca zaradi obtožb spolnega nadlegovanja

    Preiskava Karima Khana, ki je večkrat zanikal vse obtožbe o nepravilnostih, bo zdaj predana 125 državam članicam sodišča.
    56-letni Karim Khan, ki je med drugim zahteval izdajo nalogov za prijetje Netanjahuja in Putina, obtožbe o spolni zlorabi uslužbenke svojega urada zanika. FOTO: Peter Dejong/Reuters
    Galerija
    56-letni Karim Khan, ki je med drugim zahteval izdajo nalogov za prijetje Netanjahuja in Putina, obtožbe o spolni zlorabi uslužbenke svojega urada zanika. FOTO: Peter Dejong/Reuters
    A. H.
    9. 6. 2026 | 17:30
    9. 6. 2026 | 17:40
    2:59
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    Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je v ponedeljek suspendiralo svojega glavnega tožilca Karima Khana, potem ko je nadzorni organ sodišča ocenil, da obstaja dovolj razlogov za nadaljevanje preiskave obtožb o spolnem nadlegovanju.

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    Karim Khan, mednarodni lovec na vojne zločince

    Urad skupščine držav pogodbenic, ki nadzoruje delovanje sodišča, je sporočil, da odločitev temelji na ugotovitvah neodvisnega preiskovalnega poročila Združenih narodov, pisnih izjavah Khana in domnevne žrtve ter mnenju skupine pravnih strokovnjakov.

    Pri tem so poudarili, da suspenzija ne pomeni vnaprejšnje presoje njegove odgovornosti. »Začasna ustavitev opravljanja funkcije ni pokazatelj končnega izida postopka,« so zapisali v izjavi. Khan bo ostal suspendiran do zaključka preiskave, primer pa je bil predložen v obravnavo 125 državam članicam sodišča, poroča Politico.

    Britanski pravnik vse obtožbe odločno zanika. Primer izhaja iz prijave uslužbenke sodišča, ki je pred približno dvema letoma Khana obtožila prisilnega spolnega vedenja v obdobju enega leta. Obtožbe so v javnost prišle konec leta 2024 prek medijskih poročil.

    Odločitev o nadaljnjih korakih v primeru bo v prihodnjih mesecih v rokah držav članic Mednarodnega kazenskega sodišča in pristojnih preiskovalnih organov. FOTO: Jerry Lampen/Reuters 
    Odločitev o nadaljnjih korakih v primeru bo v prihodnjih mesecih v rokah držav članic Mednarodnega kazenskega sodišča in pristojnih preiskovalnih organov. FOTO: Jerry Lampen/Reuters 

    Khan je od maja 2025 na prostovoljnem dopustu, navaja Politico. Sedanja neodvisna preiskava se je začela na zahtevo Mednarodnega kazenskega sodišča, potem ko je bila prvotna interna preiskava ustavljena zaradi nepripravljenosti domnevne žrtve za sodelovanje.

    V poročilu Združenih narodov, objavljenem decembra lani, je bilo navedeno, da obstajajo dokazi, ki podpirajo navedbe o neprimernem ravnanju, vendar preiskovalci niso prišli do dokončnega sklepa o odgovornosti.

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    Preiskava v času političnih pritiskov

    Primer proti Khanu poteka v obdobju zaostrenih odnosov med Mednarodnim kazenskim sodiščem in Združenimi državami Amerike. Washington ni član sodišča in že dlje časa nasprotuje njegovim prizadevanjem za pregon izraelskih predstavnikov zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi.

    Khan je bil med uradniki ICC, proti katerim so ZDA uvedle sankcije po tem, ko je sodišče izdalo naloga za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Yoava Gallanta. Oba se soočata z obtožbami o domnevnih vojnih zločinih in zločinih proti človečnosti med izraelsko vojaško operacijo v Gazi.

    Odločitev o nadaljnjih korakih v primeru bo v prihodnjih mesecih v rokah držav članic Mednarodnega kazenskega sodišča in pristojnih preiskovalnih organov.

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