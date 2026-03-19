Ko so zapuščali Teheran, je bil zavit v gost, črn dim

Ko je slovenski veleposlanik v Iranu Igor Jukič odhajal iz Teherana, je bilo ogromno, več kot desetmilijonsko mesto zavito v gost, črn dim. Skupaj s konzulko, še eno od treh članov majhne slovenske ambasade v tej državi, sta zapustila državo v vojni v konvoju s še tremi diplomatskimi misijami iz EU. Slovensko zunanje ministrstvo je tako že drugič umaknilo diplomatsko osebje iz Teherana, s to razliko, da ima tokratni konflikt bistveno večje razsežnosti. O razmerah v Iranu, tamkajšnjih ljudeh in o tem, kakšno moč ima v sodobnem svetu še diplomacija, smo se Igorjem Jukičem pogovarjali daleč od njegove rezidence, na Mladiki v Ljubljani.

Iranci si po vseh teh turbulencah vsekakor končno zaslužijo mir, stabilnost in razvoj, pravi. »Vprašanje, kako to doseči v teh okoliščinah, je seveda zelo kompleksno in trenutno nima odgovora. V zadnjem letu je bilo zelo slabo, tudi zaradi pritiska sankcij in gospodarske situacije, toda Iran je star na tisoče let, kar se gotovo nekje pozna. Resda živimo zdaj, v tem trenutku, ne tisoč let nazaj, ampak neka odpornost, neka zgodovinska kontinuiteta gotovo obstaja. Vsakdo, ki je imel privilegij obiskati Iran v mirnih časih, je lahko videl marsikaj od tega.«