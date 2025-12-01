  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Iliberalna internacionala se na Balkanu počuti kot doma

    Na Zahodnem Balkanu je omahljivost politike širitve EU odprla vrata tudi negativnim trendom iz Turčije, ki je bila vedno vplivna v tej regiji.
    Shodi in protesti so v Turčiji dovoljeni, vendar ne na trgu Taksim v središču Istanbula. Pred vsakim večjim shodom ta trg policija ogradi, policijski vodni top je tam običajen prizor. Foto Novica Mihajlović
    Galerija
    Shodi in protesti so v Turčiji dovoljeni, vendar ne na trgu Taksim v središču Istanbula. Pred vsakim večjim shodom ta trg policija ogradi, policijski vodni top je tam običajen prizor. Foto Novica Mihajlović
    Novica Mihajlović
    1. 12. 2025 | 05:00
    15:38
    A+A-

    Turčija je v odsotnosti jasne strategije širitve Evropske unije še povečala vpliv na Zahodnem Balkanu. Nekaj držav v regiji to veseli, zaskrbljeni pa so zlasti v Srbiji, ker Ankara pošilja vojaško opremo Kosovu. Po drugi strani Beograda ne motijo turške naložbe, prav tako drsenje v iliberalizem, podobnosti v načinu vladanja v obeh državah komaj še opazijo.

    Turško sodišče je novinarja Fatiha Altaylı​ja prejšnjo sredo obsodilo na dobra štiri leta zapora, ker naj bi grozil predsedniku Recepu Tayyipu Erdoğanu. Zaprli so ga, ker je junija na youtubu komentiral rezultate ankete, ki je pokazala, da je 70 odstotkov Turkov proti temu, da bi dolgoletni predsednik postal dosmrtni voditelj Turčije.

    V videu je spomnil, da turška zgodovina kaže, da je ta narod zadavil svojega sultana, kadar ga ni maral ali ni več hotel. Da je bilo kar nekaj otomanskih sultanov umorjenih, zadavljenih, ali pa so njihovo smrt prikazali kot samomor.

    To ne pomeni, da v Turčiji ni svobode govora, je pa ta svoboda omejena in sega do roba tega, kar razumemo pod pojmom nasilje ali žalitev, nam je pojasnil Kader Özlem, ki na univerzi v Bursi predava politično zgodovino in odnose ter vlogo Turčije na Balkanu.

    Z njim smo se pogovarjali o naravi turške demokracije ter vplivu te države na Balkanu. Zahodu je liberalna demokracija zelo pomembna za delovanje držav. Če najdejo dobre voditelje, ta sistem lahko odlično deluje, toda v državah, kot so Turčija, Iran, Rusija in Kitajska, ter mnogih drugih večinoma vzhodnih raje vidijo močne voditelje na oblasti, je prepričan Özlem, ki je pripadnik turške manjšine v Bolgariji, a že več kot 30 let živi in dela v Turčiji.

    Srbija kot največja med kandidatkami za članstvo v Evropski uniji z Zahodnega Balkana velja za stičišče vzhoda in zahoda, podobno po oceni Özlema velja za Bolgarijo in delno Romunijo.

    Kako pomembno vlogo ima Turčija v mednarodni areni, kaže tudi posredniška vloga, ki jo dolgoletnemu vodstvu te države namenjajo v ključnih mirovnih prizadevanjih. Foto Novica Mihajlović
    Kako pomembno vlogo ima Turčija v mednarodni areni, kaže tudi posredniška vloga, ki jo dolgoletnemu vodstvu te države namenjajo v ključnih mirovnih prizadevanjih. Foto Novica Mihajlović

    »Vzhodne družbe rade vidijo močne voditelje, to je nekaj tako običajnega kot človekova narava v tem delu sveta. Podobno kot Srbija, če ne še bolj, je Turčija nekakšen most med kulturami, tu se mešajo narodi, srečata se celini, srečujejo se zamisli, za nekoga smo zahodna država, nekdo drug nas ima za bližnjevzhodno, sredozemsko, črnomorsko, kavkaško, evrazijsko ...,« je naštel Özlem.

    Nasilje v Podgorici spomnilo Balkan na Turčijo

    Na Balkanu bi skoraj pozabili, da tradicionalno velik vpliv Turčije na regijo še deluje, če ne bi nedavno nasilni incident v Črni gori privedel do nagle odprave brezvizumskega režima za Turke.

    Seveda se je kmalu pokazalo, da za nasilje niso bili odgovorni izključno Turki, in tudi skrajno visoko število Turkov, ki naj bi se v kratkem času priselili v to državo, se je kmalu pokazalo za lažno novico, ki so jo nacionalisti uporabljali za hujskanje proti turškim državljanom.

    Naš sogovornik iz Burse je ocenil, da so prvi odzivi države temeljili na zgrešeni predstavi in predsodkih o njegovih rojakih. Spomnil je na narodnostno sestavo Črne gore, v kateri je največ Črnogorcev, Srbi so jim po številnosti blizu, a so na drugem mestu, Turki pa so daleč zadaj, kljub nagli rasti števila priseljencev v zadnjih letih.

    »Vsega prebivalstva v tej državi je toliko kot v eni od občin v mojem mestu Bursa. Nekdo bi s tem incidentom, ki se je res zgodil, rad vplival na javno mnenje, da bi dosegel svoj cilj. Poglejte, kdo pridobi z odzivom na ta incident, in videli boste, da ima korist zgolj Srbija,« je poudaril Özlem.

    Spomnil je, da je tik pred neljubim dogodkom v Podgorici srbski predsednik Aleksandar Vučić javno kritiziral turško politiko do Balkana, potem ko je Turčija Kosovu dobavila svoje brezpilotne letalnike bayraktar.

    Kako se je spreminjal vpliv na Balkan

    Če je odziv Podgorice razumeti kot kontinuiteto srbskega diskurza, je treba spomniti, da je marsikje v večinsko slovanski regiji izrazito prisotno protiislamsko in protiturško ozračje.

    »Etnični Črnogorci so bili po mojem v omenjenem incidentu nedolžni, ravnali so pod vplivom Srbije, kot nekakšen podaljšek Vučićevega zunanjepolitičnega diskurza proti Turčiji,« je ocenil sogovornik in spomnil, da se je večstoletni turški vpliv v regiji nenehno razvijal in spreminjal, tako je bilo tudi v zadnjem desetlet­ju.

    Balkan je za Turčijo pomemben s petih vidikov: zgodovinskega, geografskega, demografskega, geostrateškega in geopolitičnega.

    Po razpadu Jugoslavije je bila zmožnost Turčije za vplivanje na regijo skromna, zato je tam delovala v okviru mednarodnih povezav in Nata. Pozneje so pod okriljem državne agencije Tika v regiji veliko vlagali v izobraževanje, kulturo in javno diplomacijo ter tako širili mehek vpliv Turčije, ki je pomembna regionalna sila.

    Po prelomu tisočletja je bila Turčija dejavna pri prenavljanju objektov in gradnji infrastrukture, ki je bila pomembna tako za turško in muslimansko prebivalstvo kot za druge etnične skupine na tem ­območju.

    Leta 2016, ko se je v Turčiji zgodil poskus vojaškega državnega udara, se je Srbija pod Vučićem postavila na stran oblasti v Ankari in podprla Erdoğana, ki je v zahvalo obiskal Srbijo, Sandžak, Kalemegdan v Beogradu in podobno.

    Kader Özlem, profesor na univerzi v Bursi, je poudaril, da je njegova država v zgodovini imela velik vpliv na območje Balkana.
    Kader Özlem, profesor na univerzi v Bursi, je poudaril, da je njegova država v zgodovini imela velik vpliv na območje Balkana.

    »Tedaj smo slišali Vučića, kako je laskavo govoril o gostu, ga naslavljal s sultanom, kar Erdoğan rad sliši,« je spomnil Özlem. To je na široko odprlo vrata turškim naložbam v Srbiji, predsednik Turčije, razočaran nad politiko zahodnih zaveznikov in celo nad ravnanjem tedanjih oblasti na Kosovu, ker niso hotele izročiti nekaterih osumljencev, vpletenih v državni udar, se je bolj naslonil na Beograd.

    Po napadu Rusije na Ukrajino in poznejših zahodnih sankcijah proti Rusiji je ta začela iskati območje, na katerem bi najlažje izvedli destabilizacijo regije, če bi jim to koristilo. Kosovo se je zdelo med bolj ranljivimi v tedanjem času, zato je Turčija začela dobavljati vojaško opremo in brezpilotne letalnike kosovskim Albancem, kar je ohladilo srbsko navdušenje nad Turčijo.

    Ulice polne ruščine, a je Istanbul zadržan do Rusov

    »V nasprotju s Srbijo boste v Turčiji zaman iskali proruske intelektualce. Seveda imamo protiameriške intelektualce, a ne zagovarjajo ravnanja Rusije. Turški intelektualci in družba nasploh vidijo Rusijo kot sredstvo za uravnoteženje ameriškega vpliva,« je odnose Beograda in Istanbula do Moskve – obe mesti sta v zadnjem času polni Rusov – primerjal profesor iz Burse.

    Čeprav vojaško in gospodarsko Rusija ni kos ZDA, v Ankari ne morejo mimo dejstva, da Rusija sodi med najpomembnejše politične sile na svetu in da so energetsko odvisni od ruskega plina in nafte. Aktualna oblast tudi ni pozabila, da so se ob spodletelem poskusu državnega udara leta 2016 Kitajska, Rusija in Srbija postavile na stran Ankare.

    Sogovornik se je strinjal, da je Erdoğan bolj podoben Vučiću kot denimo Vladimirju Putinu ali Xi Jinpingu.

    »V Rusiji tako rekoč ni opozicije, v Turčiji lahko odprto kritizirate oblast, imamo svobodo govora. To seveda ne pomeni, da zaradi javnih kritik ne boste imeli težav, toda to ne bi bilo zakonito. Kot akademik v Turčiji lahko mirno kritiziram predsednika, ne bi pa ga smel žaliti.«

    Strateška napaka Bruslja na Balkanu

    Upočasnitev širitve Evropske unije na Balkan je bila napaka, je poudaril Özlem in dodal, da se nekatere največje težave Unije odvijajo ravno na Balkanu. Bruselj nobene od teh težav ne pomaga rešiti, če regijo odriva od sebe.

    Nenehne obljube o širitvi Unije, ki jim niso sledila dejanja, so zelo zmanjšale navdušenje državljanov balkanskih držav nad članstvom v EU. Po sogovornikovem mnenju je Evropa prepozno spoznala, kako pomembno za njeno stabilnost bi bilo čim prej čim bolje zaokrožiti svoje vplivno območje tudi na jugovzhodnem robu Evrope.

    »Kdor pozna psihologijo ljudi na Balkanu, če jim ne daste, kar potrebujejo, si bodo vzeli tisto, kar lahko. Poglejte primer Makedoncev, ki so na podlagi lastne izjave, da so po rodu Bolgari, množično jemali bolgarske potne liste, da so lahko odšli delat v Evropo,« je povedal Özlem.

    »Ne vem, ali poznate zgodbo Albanca s Kosova, star je bil komaj šestnajst let, ko je prijavil, da je Bolgar, in dobil potni list. Znanci so ga spraševali, zakaj je rekel, da je Bolgar, če ni. Odvrnil jim je, da sanja o tem, da bi profesionalno igral nogomet v Nemčiji in da teh sanj ne bo mogel uresničiti, če bo obtičal v rodni vasi. Profesorji lahko napišemo morje študij, a nič ne predstavi balkanskega razmišljanja tako slikovito, kot je to uspelo šestnajstletniku v eni povedi,« je dodal profesor iz Turčije.

    V Srbiji zgolj privid demokracije

    Stanje demokracije v Turčiji po marsičem spominja na razmere v Srbiji, kjer je bila do Vučićevega prihoda na oblast demokracija še v povojih, zdaj pa Srbi v domovini vidijo zgolj bled privid demokracije, je poudaril docent novinarstva na edinburški univerzi Napier Aleksandar Kocić.

    Volitve, večstrankarski parlament in nekaj medijev, ki niso pod nadzorom režima, razume zgolj kot farso, ki naj zakrije, da je Srbija mehka diktatura.

    »K temu precej prispevajo intelektualne elite, ki delno pod vodstvom režima, delno organsko kažejo pogubno govorico o Srbih kot žrtvah brez greha, propadli Evropi, Kosovu kot delu Srbije, čeprav to že dolgo ni, in nekakšnem bratstvu z zločinsko Putinovo Rusijo,« je ocenil nekdanji novinar srbskega BBC.

    Strinjal se je, da so protesti, ki so izbruhnili po lanski tragediji v Novem Sadu, resno omajali režim, ki vse bolj zaostruje pritisk. »Ker drugače ne zna in iskreno se bojim, da bo Vučić na koncu zvlekel Srbijo v manjšo državljansko vojno. Edino vojno, ki jo Srbija še lahko izgubi, vojno proti sebi,« je bil slikovit ­Kocić.

    Avtoritarnost z bruseljskim blagoslovom

    Turčija je neprimerljivo močnejša od Srbije po številnih merilih, v mednarodnih odnosih pa sta si državi podobni, ker ves čas lovita ravnovesje med zahodom in vzhodom. Politika sedenja na dveh stolih je Vučiću dolgo uspevala delno zato, ker je bil pripravljen streči Zahodu o ključnih vprašanjih, kot so Kosovo, litij in podobno, delno pa zaradi dvolične politike vodilnih zahodnih držav, ki se jim do pred kratkim sodelovanje z Rusijo in Kitajsko ni upiralo.

    To se je z agresijo Rusije na Ukrajino spremenilo, a Vučić tega ni hotel ­dojeti.

    »Igra med Brusljem in Beogradom – mi se pretvarjamo, da ne vidimo dušenja demokracije v Srbiji, vi pa se pretvarjate, da si želite v EU – je v nekem trenutku propadla. Za to so zaslužni predvsem študentski protesti, ki so razgalili naravo režima v Beogradu in zahodnim partnerjem otežili pretvarjanje, da prenašajo Vučića,« je poudaril Kocić, ki verjame, da je sedenje na več stolih v mednarodni politiki za Srbijo škodljivo, saj njegova država sodi v EU.

    Sogovornik se ni strinjal s pav­šalno oceno, da sta se turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan in srbski Vučić učila vladanja iz istega učbenika.

    »O Vučiću sem skoraj prepričan, da je vse, kar počne, napisano v Moskvi. Če ne bi bila tako majhna in obdana s članicami Nata, bi bila Srbija mala Rusija na Balkanu. Tisto malo svobode, kar je je ostalo v Srbiji, je tu samo zato, ker je ta država odvisna od tujega denarja.«

    Iliberalni demokrati uspevajo tudi zaradi izzivov, s katerimi se neuspešno spoprijemajo liberalne demokracije, meni Aleksandar Kocić, docent novinarstva na edinburški univerzi Napier.
    Iliberalni demokrati uspevajo tudi zaradi izzivov, s katerimi se neuspešno spoprijemajo liberalne demokracije, meni Aleksandar Kocić, docent novinarstva na edinburški univerzi Napier.

    Niso tako dobri, liberalna demokracija je v težavah

    Sicer pa Vučiću, Erdoğanu, madžarskemu premieru Viktorju Orbánu in drugim iliberalcem daje veter v hrbet resna kriza zahodne liberalne demokracije, je ocenil sogovornik iz Srbije, ki dela na Škotskem.

    Podivjani kapitalizem in neizpolnjena pričakovanja volivcev, ki se počutijo vse bolj ogrožene, ne lajšajo življenja tistemu delu srbske družbe, ki se trudi boriti za vrnitev demokracije. Tudi podporo njihovim prizadevanjem od zunaj je Kocić ocenil zgolj kot deklarativno.

    Vučić s tem, ko se je v pravem trenutku preoblekel v imenitna oblačila, ni prenehal biti skrajni desničar, je opozoril sogovornik.

    »Ostal je skrajnež, je pa pametnejši od strankarskih kolegov in je vedel, da brez 'preoblačenja' ne bo prepričal nikogar na Zahodu. Ta je z veseljem sprejel igro, v kateri se je pretvarjal, da ne ve, kdo je Vučić,« je povedal sogovornik, ki je v tistem času urednike na BBC nenehno opominjal, naj Vučića v prispevkih ne imenujejo proevropski reformist, ker to nikoli ni bil in nikoli ne bo.

    Turist, ki za nekaj dni obišče Beograd ali Novi Sad, dobro je, pije in se zabava, težko reče, da se v Srbiji ne počuti varno ali da država daje vtis, da jo vodi avtokrat.

    »Privid svobode govora in združevanja, torej protestov, res daje vtis normalno urejene države. Če pa pogledate globlje, vidite, da je vse to farsa za prepričevanje Zahoda,« je poudaril Kocić in priznal, da se je življenjski standard v zadnjih letih izboljšal, kar Vučićevi nasprotniki neradi slišijo.

    »Vučić je Srbiji ponudil razmeroma dober družbeni dogovor: jaz vam spodoben standard, vi meni državo in demokracijo. Podobno kot Putin in Erdoğan.«

    Ta družbeni dogovor lahko zrušijo ameriške sankcije Nisu. Vučićevi podporniki se bodo vprašali, kaj jim sploh še ponuja. Teme, kot so korupcija, demokracija, človekove pravice in podobno, so za običajnega človeka preveč abstraktne in ga na zanimajo, dokler ima za vsakdanje življenje, za zabavo in poleti za počitnice v Grčiji.

    »Naj citiram bližnjega sorodnika, ki ne mara Vučića in ga protesti ne zanimajo; ko sem ga vprašal, kaj ga ob dobri plači v ameriškem podjetju v Beogradu najbolj moti pri Vučiću, je odgovoril, okej, ta korupcija je brez zveze, ampak pleskavica se je podražila na 600 dinarjev [5 evrov], to res ne gre tako.«

    Evropski pritisk na Srbijo, naj obrne hrbet Rusiji, se bo po njegovih napovedih še krepil. Bi pa srbsko zunanjo politiko že zdavnaj lahko uskladili z evropsko, dovolj bi bil kak blažji ukrep, kot je ponovna uvedba vizumov za vstop v EU, meni Kocić.

    Ker je del družbe, ki ne podpira režima, razdeljen na proevropski in proruski del, ni ravno optimist, da se bo srbsko sedenje na dveh stolih v mednarodni politiki končalo s slovesom Vučića.

