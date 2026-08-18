Imperialni prodor Arabcev v Afriko

Ena največjih kraj zlata v zgodovini se je zgodila v začetnem obdobju sudanske državljanske vojne aprila 2023. Medtem ko so se paravojaške sile spopadale s svojimi nekdanjimi zavezniki iz sudanske vojske, so zasegle državno rafinerijo zlata v Kartumu in vdrle v centralno banko. Ukradli so najmanj 1,5 tone zlata v palicah, takrat vrednega sto milijonov dolarjev, in nakit, ki so ga izropali iz sefov poslovnih bank. Priča, trditve katere so potrdili še trije ljudje, pravi, da so paravojaške sile za hitro podporo (RSF) zlato prepeljale čez mejo, med drugim v sosednji Čad in Južni Sudan. RSF zanika vpletenost, podrobnosti o kraji pa so sporne. Kam je nato romal večji del tega zlata, ni nobena skrivnost: na mednarodnem letališču v prestolnici Južnega Sudana so ga naložili na letala, namenjena ...