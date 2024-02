In farsa se nadaljuje

Ruske predsedniške volitve so že dolgo označene za travestijo in farso, saj z različnimi prijemi oblasti vedno onemogočijo morebitne Putinove protikandidate. Očitno se bo to zgodilo tudi Borisu Nadeždinu, ki mu je uspelo zbrati več kot dvesto tisoč podpisov in je v začetku meseca vložil predsedniško kandidaturo. Včeraj je ruska volilna komisija kandidaturo zavrnila, podrobnih obrazložitev še niso podali, zelo verjetno pa bodo spet uporabili izgovor o domnevnih nepravilnostih pri zbiranju podpisov.

Končala, še preden se je začela

Nadeždin je sicer v svoji politični karieri zamenjal kar nekaj strank. Najprej se je pridružil Ruskemu demokratičnemu gibanju za reforme, nato Stranki ruske enotnosti in sloge, med letoma 1999 in 2008 je bil član Zveze desničarskih sil alias stranke Pravičen vzrok, nekaj časa je bil sodelavec in zaveznik umorjenega Borisa Nemcova. Večkrat je kandidiral na neodvisnih listah, leta 2016 je poskušal tudi kandidirati na listi Putinove Združene Rusije, vendar je bil poražen že na primarnih volitvah.

V ospredju zanimanja medijev se je spet znašel ob ruskem napadu na Ukrajino, saj je še zlasti po neuspeli ofenzivi na Harkov pozval h končanju vojne. Maja lani je pozval k izvolitvi nove ruske vlade in vzpostavitvi novih odnosov z Evropo in ZDA, njegovo kandidaturo za predsednika pa so podprle številne znane osebnosti, med drugimi Jekaterina Duncova, Mihail Hodorkovski, Ilja Varlamov in žena Alekseja Navalnega Julija Navalnaja. Uspelo mu je zbrati tudi nekaj milijonov rubljev za izvedbo volilne kampanje, ki pa se je očitno končala, še preden se je sploh začela.