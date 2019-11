Policija je zaprla Londonski most. Britanski BBC poroča o sporu več ljudi na mostu; ko je tja prispela policija, so odjeknili streli.



Očividec dogodka, novinar BBC John McManus, je povedal, da se je več moških spravilo na enega. Več oseb je bilo ranjenih z nožem, eno osebo pa so prijeli.



Metropolitanska policija je potrdila, da obravnava incident, in ljudem svetovala, naj upoštevajo navodila policistov.



Več sledi …