Incident na meji med Indijo in Kitajsko zahteval smrtne žrtve

Na meji med Indijo in Kitajsko v Himalaji so ponoči izbruhnili spopadi med indijskimi in kitajskimi vojaki. Po prvih podatkih so bili ubiti trije indijski, častnik in dva vojaka.Indija je Kitajsko obtožila, da so njeni vojaki prečkali meddržavno mejo, Kitajska pa je enakega dejanja obtožila indijske vojake. Ob prečkanju meje so indijski vojaki po navedbah Pekinga provocirali in napadli kitajske, kar da je bil povod za spopade. Meja med Indijo in Kitajsko je dolga 3500 kilometrov in ni v celoti določena.Po poročanju tujih tiskovnih agencij je ponedeljkov incident eden najresnejših incidentov med državama v zadnjih letih. Zgodil se je v dolini Galwan v pokrajini Ladak, kjer stanje poostrene napetosti s krepitvami vojaških zmogljivosti obeh strani traja že več tednov.Po incidentu potekajo srečanja vojaških in diplomatskih predstavnikov.