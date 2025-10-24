Incident: tudi Japonska dvignila lovce zaradi ruskih strateških bombnikov

Japonska je danes svoje lovce dvignila v zrak kot odgovor na prelet ruskih vojaških letal, vključno s strateškimi bombniki, sposobnimi nositi jedrsko orožje, ki so leteli ob robu japonskega zračnega prostora.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo »rutinski« polet nad nevtralnimi vodami, incident pa se je zgodil le nekaj ur pred prvim parlamentarnim nagovorom nove japonske premierke, v katerem je napovedala pospešeno krepitev obrambnih zmogljivosti.

Japonsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so danes zjutraj prestrezna letala poslali nad Japonsko morje, da bi nadzorovala formacijo ruskih letal, poroča tiskovna agencija Reuters.

Po navedbah ministrstva sta bila v formaciji dva strateška bombnika Tu-95, ki sta ju spremljala dva lovca Su-35. Letala so menda sprva letela proti japonskemu otoku Sado, nato pa zavila proti severu vzdolž japonske obale. Japonska je pri tem objavila tudi zemljevid, ki prikazuje pot ruskih letal ob zahodni obali države, še dodaja Reuters.

Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo »rutinski« polet nad nevtralnimi vodami. FOTO: Rusko obrambno ministrstvo via Reuters

Rusko obrambno ministrstvo je kmalu zatem potrdilo, da sta dva njihova strateška bombnika Tu-95MS opravila načrtovan polet nad nevtralnimi vodami Japonskega morja, kot navaja ruska tiskovna agencija RIA.

V izjavi ministrstva so zapisali, da je polet trajal več kot 11 ur in da so bombnike spremljali lovci Su-35S in Su-30SM ruskih zračno-vesoljskih sil. Priznali so, da so jih »na določenih odsekih poti spremljali tuji lovci«.

Ministrstvo je pri tem poudarilo, da vse operacije ruskih zračno-vesoljskih sil potekajo »strogo v skladu z mednarodnimi pravili uporabe zračnega prostora« in da ruski piloti dolgega dosega redno izvajajo polete nad nevtralnimi vodami Arktike, severnega Atlantika, Črnega in Baltskega morja ter Tihega oceana, dodaja Anadolu.

Bombniki Tu-95MS so sicer del zračne komponente ruske jedrske triade, še spominja Anadolu.

Incident se je zgodil v politično občutljivem času. Le nekaj ur kasneje je nova japonska premierka Sanae Takaiči v svojem prvem govoru v parlamentu napovedala pospešitev krepitve japonskih obrambnih zmogljivosti, poroča Reuters. Kot »resno skrb« je pri tem izpostavila vojaške dejavnosti Rusije, Kitajske in Severne Koreje.

Japonski obrambni minister Šindžiro Koizumi je dogodek komentiral na omrežju X: »Rusija izvaja dnevne vojaške operacije okoli naše države, medtem ko napada Ukrajino – to je realnost,« je zapisal.

Premierka Sanae Takaiči je v nagovoru napovedala pospešeno krepitev obrambnih zmogljivosti. FOTO: Kim Kyung-Hoon/Reuters

Tudi premierka Takaiči je na omrežju X poudarila »posebno globalno partnerstvo« Japonske z Ukrajino ter pohvalila pogum predsednika Volodimirja Zelenskega in ukrajinskega ljudstva, ki se »iz dneva v dan upirajo agresiji«.

Prelet ruskih bombnikov blizu Japonske sledi nedavnim obtožbam evropskih držav o ponavljajočih se ruskih vdorih z droni in letali v bližino njihovega zračnega prostora. Nazadnje je v četrtek članica Nata Litva sporočila, da so ruski lovci za kratek čas vstopili v njen zračni prostor, kar pa je Moskva zanikala, spominja Reuters.