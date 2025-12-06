Incident v Londonu, policija zaprla tamkajšnjo trdnjavo

Londonsko trdnjavo Tower of London so začasno zaprli, potem ko so na razstavi kraljevih draguljev aktivisti umazali vitrino z imperialno državno krono. Umazali so jo z jajčno kremo in jabolčnim drobljencem, policija pa je prijela štiri osumljence. Odgovornost je prevzela skupina Take Back Power, ki je s tem protestirala proti neenakosti v državi.

Štiri ljudi prijeli zaradi suma poškodovanja lastnine

Londonsko policijo so zaradi poškodovanja vitrine poklicali okoli 10. ure, ta pa je nato sporočila, da so prijeli štiri ljudi zaradi suma poškodovanja lastnine. Trdnjavo so zaprli, medtem ko policija nadaljuje preiskavo. Skupina Take Back Power, ki se opisuje kot nova nenasilna skupina civilnega odpora, je prevzela odgovornost za akcijo. Na družbenih omrežjih je objavila zahtevo, da britanska vlada ustanovi stalno skupščino državljanov - državljansko zbornico - ki bi bila »pristojna za obdavčitev ekstremnega bogastva in popravilo Britanije«.

Na videoposnetku, ki so ga je ob tem objavila, je videti, kako protestnica na sprednje steklo vitrine, ki ščiti imperialno državno krono, potisne pladenj z jabolčnim drobljencem, ki ga je vzela iz torbe, druga pa na steklo vitrine zlije jajčno krmo. Ob tem je prva zakričala, da se je »demokracija sesula«, druga pa, da je Velika Britanija zlomljena in da so prišli, da znova prevzamejo oblast. Videti je uslužbenko, ki se postavi mednju in se pogovarja po radijski zvezi ter druge obiskovalce, ki so se zmedeni umaknili. Tower of London je sicer ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti britanske prestolnice.