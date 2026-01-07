Indijsko gospodarstvo se kljub Trumpovim carinam nezadržno krepi

Indija je najhitreje rastoča država v klubu najbolj dinamičnih gospodarstev na svetu G20 in po marsičem spominja na Kitajsko z začetka tega tisočletja.

Indija je zaznamovala vstop v novo leto s končnim pregledom svojega gospodarskega stanja, ki je pokazal, da je lani ta država postala četrta največja gospodarska sila na svetu. Dokončna potrditev bo prišla ob koncu fiskalnega leta, ko bodo objavljeni uradni podatki o bruto domačem proizvodu (BDP), je pa iz vladnega preliminarnega izračuna razvidno, da je ta dosegel raven 4180 milijard dolarjev, kar je več od japonskega. Na seznamu velesil je Indija uvrščena za ZDA, Kitajsko in Nemčijo. Za zdaj, kajti sedanji razvojni trendi kažejo, da bo indijski BDP do leta 2030 dosegel 7300 milijard dolarjev, s čimer bo prehitel Nemčijo in od evropskega gospodarskega prvaka v globalnem ringu prevzel tretje mesto. V drugem četrtletju fiskalnega leta 2025–2026 je bila stopnja rasti indijskega BDP 8,2 ...