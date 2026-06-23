Brutalno posilstvo pretreslo Indijo, v nožnico žrtvi vstavljali predmete

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    Primer 28-letne matere štirih otrok znova odpira vprašanja o spolnem nasilju, odzivu policije in dostopu do zdravniške oskrbe v Indiji.
    Kljub večji pozornosti, namenjeni spolnim zločinom, v Indiji vsako leto zabeležijo več kot 30.000 primerov posilstva. FOTO: AFP
    Galerija
    Kljub večji pozornosti, namenjeni spolnim zločinom, v Indiji vsako leto zabeležijo več kot 30.000 primerov posilstva. FOTO: AFP
    R. I.
    23. 6. 2026 | 06:56
    23. 6. 2026 | 07:13
    7:21
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    Trinajst let po skupinskem posilstvu Indijke na avtobusu v prestolnici Delhi, ki je pretreslo svetovno javnost, iz severne indijske zvezne države Bihar poročajo o novem primeru izjemno brutalnega nasilja nad žensko. Po poročanju BBC gre za napad, ki po grozovitosti obuja spomin na dogodek iz leta 2012.

    Žrtev je 28-letna mati štirih majhnih otrok, ker indijska zakonodaja prepoveduje razkrivanje imen žrtev spolnih napadov, jo je BBC imenoval Soma. Skupina moških jo je po njenih navedbah napadla na njenem domu, jo skupinsko posilila in ji v nožnico vstavljala predmete. Primer je pritegnil nacionalno pozornost, potem ko so bolnišnični uslužbenci potrdili, da so zdravniki iz njenega telesa odstranili tujke.

    Napad se je zgodil v noči na 11. junij v vasi v Begusaraiju, okrožju, ki velja za eno socialno in gospodarsko najbolj zaostalih v Indiji. Aktivisti opozarjajo, da primer ne govori le o spolnem nasilju, temveč tudi o brezbrižnosti policije in zdravstvenih ustanov, s katero se ženske po spolnih napadih, zlasti v manjših mestih in vaseh, v Indiji pogosto srečujejo.

    FOTO: AFP
    FOTO: AFP

    Napad na domačem stranišču

    Soma je bila ponoči na stranišču pred svojim enosobnim domom, ko je vanj vdrlo pet moških. Stranišče nima vrat, zasebnost zagotavlja le zavesa. »Slekli so me, mi zamašili usta in mi zvezali roke. Ko sem se poskušala upreti, so mi z rezilom porezali prsni koš in me posilili,« je povedala za BBC Hindi.

    Njen mož je njeno stokanje sprva pripisal zvokom potepuške mačke, nato pa je postal sumničav. Ko je poskušal preveriti, kaj se dogaja, je ugotovil, da je hiša zaklenjena od zunaj. Poklical je soseda, ki je vrata odklenil. »Vsi so videli, v kakšnem stanju sem, in začeli jokati,« je povedala Soma.

    Policijski načelnik Begusaraija je za BBC povedal, da je zdravniško poročilo potrdilo spolni napad. V primeru so po njegovih besedah trije osumljenci poimensko navedeni, dva pa sta še neidentificirana. Dva osumljenca so aretirali, enega še iščejo. Preiskavo vodi posebna preiskovalna skupina. Policija navaja, da imajo nekateri osumljenci predhodno kazensko zgodovino.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Policija prijave sprva ni hotela sprejeti

    Soma je povedala, da je v noči napada prejela malo pomoči policije in zdravstvenih ustanov. Njen mož, voznik električne rikše, naj bi nezavestno ženo odpeljal na policijsko postajo, oddaljeno približno tri kilometre od njunega doma. Po njegovih besedah policija prijave ni hotela sprejeti in mu je svetovala, naj jo odpelje k zdravniku.

    Vodjo policijske postaje so pozneje suspendirali zaradi »malomarnosti, brezbrižnosti in neobčutljivosti«, je sporočila policija v Begusaraiju. Prva informacijska prijava oziroma FIR je bila tako vložena 13. junija.

    Tudi do ustrezne zdravstvene oskrbe sta se Soma in njen mož težko prebila. Bližnja zasebna klinika naj bi ju zavrnila, ker naj ne bi obravnavala nujnih primerov in ker ni bilo dežurnega zdravnika. Nato so jo odpeljali v državni skupnostni zdravstveni center, kjer je prejela prvo pomoč, zatem pa v okrožno bolnišnico.

    Soma je za BBC povedala, da začetno zdravljenje ni bilo ustrezno. Ko je 12. junija prišla k zavesti, je možu in zdravnici povedala, da je bila skupinsko posiljena. »Zdravnica me je med dajanjem injekcije vprašala: ‘Ste bili tudi posiljeni?’ Ves čas sem ji govorila: ‘Da, gospa, bila sem,’« je dejala.

    Ashok Kumar, glavni zdravstveni uradnik v Begusaraiju, je za BBC povedal, da so žensko sprva pripeljali zaradi bolečin v trebuhu, o skupinskem posilstvu pa naj bi bili obveščeni šele 13. junija. Po njegovih navedbah so zdravniki nato takoj opravili pregled.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Tujki v telesu več dni po napadu

    Bolnišnica je Somo najprej poslala domov, a se je po navedbah njenega moža naslednji dan vrnila, potem ko je izgubila zavest. Dan pozneje so jo znova odpustili. Ker je večkrat omedlela in se pritoževala zaradi hudih bolečin v trebuhu, jo je pregledala vaška babica in opozorila, da je v njenem telesu morda tujek.

    »Zjutraj 18. junija nam je Soma pokazala tulec naboja, ki je izpadel iz njene nožnice,« je povedal njen mož. Nato jo je znova odpeljal v bolnišnico. Glavni zdravstveni uradnik Kumar je potrdil, da je šlo za prazen nabojni tulec. »Ponovno smo jo pregledali in zdravniki so iz nje odstranili druge predmete. Trenutno je stabilna in okreva,« je dejal.

    Primer je v Indiji sprožil ogorčenje in primerjave s skupinskim posilstvom v Delhiju leta 2012, po katerem je umrla 23-letna študentka fizioterapije. Tudi v tistem primeru so napadalci žrtev poškodovali s predmeti. Zločin je takrat sprožil množične proteste po Indiji, svetovno ogorčenje in zaostritev zakonodaje, vključno s smrtno kaznijo v najhujših primerih. Štirje obsojeni moški so bili usmrčeni leta 2020, eden je umrl v zaporu, mladoletni storilec pa je bil po prestani kazni v prevzgojnem centru izpuščen.

    V Indiji vsako leto več kot 30.000 prijavljenih posilstev

    Kljub večji pozornosti, namenjeni spolnim zločinom, v Indiji vsako leto zabeležijo več kot 30.000 primerov posilstva. Aktivistka proti spolnemu nasilju Yogita Bhayana opozarja, da večina primerov ostane neprijavljenih ali neopaženih.

    »Ničesar se nismo naučili,« je dejala za BBC. Po njenem mnenju se takšni primeri dogajajo tudi zato, ker se sporočilo o strogih kaznih ni razširilo do vseh delov družbe. Dodala je, da je medijska pozornost v Sominem primeru predvsem posledica poročil o vstavljenem tulcu naboja. »Vsaj preživela je in to vidim kot pozitivno,« je dejala.

    Soma medtem ostaja v bolnišnici v Begusaraiju. Še vedno ima hude bolečine, vendar upa, da bo kmalu okrevala in se vrnila k otrokom, za katere trenutno skrbijo sorodniki v vasi, približno 35 kilometrov stran.

    »Zelo me skrbi za otroke, tako majhni so. Rada bi se čim prej vrnila domov k njim,« je povedala.

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