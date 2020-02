Spopadi med hindujci in muslimani v Indiji terjali nove žrtve

Skupine hindujcev že od nedelje, ob pozivih h genocidu, napadajo muslimanske četrti. FOTO: Sajjad Hussain/AFP

Sporni zakon predvideva poenostavljen postopek za pridobitev državljanstva za nemuslimanske priseljence iz sosednjih, večinsko muslimanskih držav – Afganistana, Bangladeša in Pakistana. Kritiki menijo, da zakon ni v skladu z indijsko sekularno ustavo in da želi z njim indijski premier Narendra Modi marginalizirati 200 milijonov indijskih muslimanov, ki predstavljajo 14 odstotkov prebivalstva. Modi te očitke zanika.

V Indiji so večdnevni protesti, ki so se ponekod razvili v izgrede , doslej terjali 20 smrtnih žrtev, 189 ljudi pa je bilo ranjenih, med njimi jih je bilo okoli 60 ustreljenih. Vodja indijskega zveznega ozemlja Delhije pozval k uvedbi policijske ure in namestitvi vojske na ulicah.Protesti proti novemu zakonu o državljanstvu v indijski prestolnici potekajo že od nedelje, v ponedeljek in torek pa so se sprevrgli v spopade med hindujci in muslimani, ko so se začeli obmetavati s kamenjem, se spopadli z mačetami ter palicami in streljali.»Umrlo je 20 ljudi, 189 jih je na zdravljenju v bolnišnici. Okoli 60 jih je utrpelo strelne rane,« je za AFP dejal zdravnikiz bolnišnice, kjer zdravijo protestnike.Keriwal je zato danes osrednjo vlado pozval k uvedbi policijske ure in da se na ulice pošlje vojake. »Razmere so alarmantne. Policija kljub vsem naporom ne more nadzorovati razmer in pomirjati. Nemudoma bi morali poklicati vojsko in uvesti policijsko uro na prizadetih območjih,« je tvitnil.Protesti na severovzhodnem delu mesta so za seboj pustili opustošenje, saj so uničevali in zažigali avtomobile in stavbe.