Indija zasedla tretje mesto po številu okužb

Glavni poudarki:

Indija po številu okužb tretja na svetu.

Iran zabeležil rekorno število žrtev v enem dnevu.

8.10 ZDA zaradi Trumpa daleč najhuje prizadeta država na svetu

7.45 Rekordno število smrtnih žrtev v Iranu

7.20 Indija je po številu okužb tretja na svetu

7.10 Louvre se ponovno odpira

7.00 Četrti paket ukrepov danes na odboru državnega zbora za delo

Predsednik ZDAkljub naraščanju okužb z novim koronavirusom v državi, po podatkih portala worldometers so v ZDA zadnje dni potrdili kar okoli 45.000 novih okužb dnevno, za soboto načrtuje že drugo predvolilno zborovanje po izbruhu epidemije covida-19 v ZDA v drugi polovici marca. Trump je imel prvo zborovanje po izbruhu epidemije v ZDA pred dvema tednoma v Tulsi v Oklahomi, ko je v dvorano z 19.000 sedeži prišlo le nekaj več kot 6000 ljudi, čeprav je njegova kampanja trdila, da je razdelila milijon brezplačnih vstopnic.V ZDA je število okuženih z novim koronavirusom po podatkih univerze Johns Hopkins doslej naraslo na 2,9 milijona, število smrti zaradi covida-19 pa na skoraj 130.000. Smrti sedaj naraščajo veliko počasneje kot aprila na prvem vrhuncu epidemije, okužbe pa hitreje. Zdravstvene strokovnjake v ZDA skrbi, da bodo okužbe naraščale po letošnjih praznovanjih dneva neodvisnosti 4. julija, saj ponekod niso upoštevali priporočene medsebojne razdalje ali nošenja zaščitnih mask. Predsednik ZDA, ki je imel v petek v Južni Dakoti in v soboto v Washingtonu govor pred privrženci, pri tem ni vzgled. Zaščitne maske so bile tam prostovoljna izbira. Trump meni, da je epidemije novega koronavirusa v ZDA konec. V soboto je še dejal, da preveč testirajo in da je 99-odstotkov pozitivnih testov povsem nenevarnih. STAIransko ministrstvo za zdravstvo je v nedeljo objavilo številke novo okuženih in umrlih v zadnjih 24 urah, iz katerih je razvidno, da je v zadnjem dnevu v Iranu zaradi epidemije novega koronavirusa umrlo kar 163 ljudi, kar je največ smrtnih žrtev v tej državi v enem dnevu, poroča Guardian. Potrdili so tudi več kot 2500 novih okužb, skupno jih je v eni najhuje prizadetih držav na bližnjem vzhodu že več kot 240.000. Umrlo je že več kot 11.500 prebivalcev Irana.S skorja 700.00o okužbami je Indija prehitela Rusijo in postala tretja država na svetu po številu potrjenih okužb. V ponedeljek so potrdili 23.000 novih okužb, včeraj 25.000, poroča Reuters. Od kar so januarja zabeležili prvi primer, je v Indiji zaradi novega koronavirusa umrlo skoraj 20.000 ljudi. Epidemija tako v Indiji kot po svetu ne kaže znakov umirjanja. Največ primerov je v ZDA, kjer so bili potrjenih že skoraj trije milijoni okužb, sledi Brazilija, ki je že krepko presegla pol drugi milijon. Po podatkih strani worldometers je število potrjenih primerov po vsem svetu preseglo enajst milijonov in pol. Umrlo je že več kot pol milijona ljudi.Pariški muzej Louvre, eden najbolj obiskanih muzejev na svetu, danes ponovno odpira vrata za obiskovalce, a z določenimi omejitvami zaradi pandemije covida-19. Louvre, ki je zaprt od 13. marca, je po besedah direktorja muzejaže zabeležil izgubo v višini več kot 40 milijonov evrov. Med več kot desetimi milijoni obiskovalcev, ki so jih našteli lani, je bilo skoraj tri četrtine turistov. Uporaba obraznih mask bo za obiskovalce obvezna, garderob in možnosti prigrizka ne bo, obiskovalci pa se bodo lahko po muzeju premikali le po označenih poteh. Pred znamenito sliko Mona Lize bodo označene točke, kjer bodo obiskovalci lahko posneli selfije, s čimer želijo v muzeju zagotoviti ohranjanje distance. Je pa Louvre v času zaprtja zaradi pandemije novega koronavirusa močno povečal svojo prisotnost na spletu ter postal muzej z največ sledilci na Instagramu na svetu; Louvre ima na tam družabnem omrežju kar več kot štiri milijone sledilcev. STAOdbor DZ za delo ima danes na dnevnem redu seje predlog novega interventnega zakona , katerega cilj je omiliti posledice epidemije za državljane in gospodarstvo. Poudarek daje ohranitvi delovnih mest, določa tudi aplikacijo za sledenje okužbam. DZ bo četrti protikoronski paket sprejemal na seji, ki se začne v četrtek. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covida-19 podaljšuje ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo do 31. julija, omogoča koriščenje turističnih bonov pri več ponudnikih kot doslej ter določa, da bo nadomestila plač za delavce v karanteni do konca septembra prevzela država. Višina nadomestila bo odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni.Z namenom preprečevanja širjenja okužb predlog zakona predvideva tudi vzpostavitev in zagotavljanje delovanja mobilne aplikacije, katere namen je obveščanje oseb o stikih z okuženimi z novim koronavirusom in osebami, ki jim je bila odrejena karantena. Uporaba aplikacije za tiste v karanteni in potrjeno pozitivne ne bo prostovoljna. V primeru nespoštovanja določbe jim grozi od 200 do 600 evrov kazni. Vlada je predvidela tudi sredstva za financiranje dodatnih kadrov v socialnovarstvenih zavodih, ki izvajajo institucionalno varstvo v javni mreži. Za te namene namerava v proračunu zagotoviti 31 milijonov evrov.Pričakovati je, da bodo največ pozornosti v postopku obravnave deležne določbe o mobilni aplikaciji za sledenje okuženim, še pred sejo parlamentarnega odbora pa se namerava danes o predlogu zakona uskladiti strokovna skupina Ekonomsko-socialnega sveta. STA