Vročina v Indiji ubije več deset tisoč ljudi, uradne evidence zajamejo le del

Strokovnjaki opozarjajo, da so uradni podatki o smrtih zaradi vročinskih valov močno podcenjeni. Indijo je zajelo izjemno vroče poletje; v severni zvezni državi Utar Pradeš so se temperature maja povzpele nad 48 stopinj Celzija, navaja Euronews.

Nedavna študija, objavljena v reviji Frontiers in Environmental Health, ocenjuje, da en sam dan ekstremne vročine v Indiji povzroči približno 3400 dodatnih smrti. Petdnevni vročinski val naj bi bil povezan s skoraj 30.000 dodatnimi smrtmi.

Uradne evidence v Indiji so precej nižje: v Indiji vročinskim valovom pripisujejo med 500 in 1500 smrti na leto. Razlika je po oceni strokovnjakov posledica neenotnega spremljanja in neupoštevanja posrednih posledic vročine, denimo poslabšanja že obstoječih bolezni, navaja Euronews.

Raziskovalci so zato preučili presežno umrljivost med vročinskimi valovi v desetih indijskih mestih v različnih podnebnih pasovih, nato pa ocene prenesli na vseh 765 indijskih okrožij. Tako so zajeli tudi smrti, ki niso neposredno pripisane vročinskemu udaru, a se zgodijo med obdobji hude vročine.

Študija opozarja tudi na velike neenakosti. Pet zveznih držav z največjim bremenom umrljivosti zaradi vročine predstavlja 66 odstotkov presežnih smrti v državi, hkrati pa prispeva le 29 odstotkov indijskega BDP. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Indijski meteorološki urad vročinski val razglasi, ko temperature v nižinah dosežejo najmanj 40 stopinj Celzija, v hribovitih območjih pa najmanj 30 stopinj Celzija. Poleg tega morajo biti najvišje temperature vsaj dva zaporedna dneva najmanj 4,5 stopinje Celzija nad običajnim povprečjem za posamezno območje.

Največje posledice so v zveznih državah, kot je Utar Pradeš, kjer petdnevni vročinski val domnevno povzroči približno 8100 presežnih smrti. Avtorji poudarjajo, da so ocene konservativne, saj temeljijo predvsem na zgodovinskih podatkih in podatkih iz urbanih okolij. Podeželje je pogosto še bolj ranljivo zaradi dela na prostem, slabšega dostopa do hlajenja in zdravstvene oskrbe, revščine ter pogostejših kroničnih bolezni.

Študija opozarja tudi na velike neenakosti. Pet zveznih držav z največjim bremenom umrljivosti zaradi vročine predstavlja 66 odstotkov presežnih smrti v državi, hkrati pa prispeva le 29 odstotkov indijskega BDP. To pomeni, da so najbolj ogrožena prav območja, ki imajo najmanj sredstev za prilagajanje.

Raziskovalci zato poudarjajo potrebo po lokalno prilagojenih načrtih ukrepanja ob vročini, boljši zdravstveni infrastrukturi in zanesljivejših sistemih zgodnjega opozarjanja. Ugotovitve so pomembne tudi za druge regije, zlasti Južno Azijo in podsaharsko Afriko, kjer se ekstremna vročina pogosto prepleta s slabšim dostopom do zdravstva in pomanjkljivim spremljanjem umrljivosti.

New Delhi FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Kako je v Evropi?

Tudi v Evropi vročina povzroča vse večje zdravstvene posledice. Študija raziskovalcev z Imperial College London in London School of Hygiene & Tropical Medicine je pokazala, da so bile podnebne spremembe poleti 2025 odgovorne za približno 16.500 dodatnih smrti v 854 evropskih mestih. To je predstavljalo 68 odstotkov vseh smrti, povezanih z vročino tisto poletje.

Med rekordno vročim poletjem 2024 je v evropskem vročinskem valu umrlo več kot 62.000 ljudi. V Španiji so maja 2026 potrdili 101 smrt, povezano z vročino, kar je 3,6-krat več od mesečnega povprečja v zadnjem desetletju – še pred začetkom poletja.

Indijska študija tako opozarja na širši problem: uradne statistike pogosto zajamejo le del posledic vročinskih valov, medtem ko je dejansko število smrti verjetno precej višje.