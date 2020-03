Indija z ostrimi ukrepi poskuša preprečiti najhuje

Indijski premier Narendra Modi je državljanom sporočil, naj ne zapuščajo svojih domov. Foto: Reuters

Strah pred črnim scenarijem

K hitrosti širjenja virusa po državi bi lahko pripomogli različni faktorji, na katere vladni ukrepi ne bodo imeli neposrednega vpliva. Foto: Indranil Mukherjee Afp

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom v Indiji za zdaj komaj presega število potrjenih primerov v Sloveniji. Kljub temu se je indijska vlada pod vodstvomodločila, da po zgledu zahodnih držav z omejevanjem gibanja, zapiranjem podjetij in prepovedjo vseh oblik družbenih aktivnosti vnaprej poskuša preprečiti širjenje virusa med 1,3 milijarde Indijci.Premier Modi je dan pred začetkom veljavnosti ukrepov v dolgem nagovoru državljanov poudaril, da ti ne smejo zapuščati svojih domov, s pojasnilom, da je socialno distanciranje edini način, na katerega je možno zaustaviti širjenje virusa, s katerim se je po svetu okužilo že več kot 430.000 ljudi.Omejitve bodo veljale tri tedne, toda tako kot v drugih državah obstaja velika verjetnost njihovega podaljšanja. V tem času bo po vsej državi ustavljen javni promet, vključno z železnicami, zaprti bodo vsi državni uradi, vse izobraževalne ustanove in vsi kraji čaščenja, brez izjeme. Prepovedane so tudi vse vrste prireditev. V času karantene bodo lahko še naprej nemoteno obratovale prehrambne trgovine, bolnišnice, banke, zavarovalnice in izvajalci javnih storitev, kot so mediji in telekomunikacijska podjetja, je poročal časnik Times of India.Radikalnost ukrepov indijske vlade izvira iz strahu, da bi se lahko virus v Indiji in drugih revnejših državah v prihodnjih tednih razširil bistveno hitreje, kot se je na Zahodu in v Aziji, pri čemer bi lahko po najslabšem scenariju zaradi okužbe samo v Indiji umrlo več milijonov ljudi. K hitrosti širjenja virusa po državi bi lahko pripomogli različni faktorji, na katere vladni ukrepi ne bodo imeli neposrednega vpliva, denimo, gostota poseljenosti oziroma velikost posameznih gospodinjstev.V Indiji so do danes zabeležili 562 okužb z virusom in 10 z njim povezanih smrti, toda tako kot za druge države tudi za najštevilčnejšo demokracijo velja, da uradna statistika ne odseva realnosti in da je tako okuženih kot žrtev bistveno več.