Indija za EU ni samo odmik od Kitajske

Odnosi med Evropsko unijo in Indijo so na pomembni prelomnici. Po več letih diplomatskih nesoglasij, medsebojnih očitkov in zamujenih priložnosti se odpira možnost za tesnejše gospodarsko in strateško partnerstvo. Ko je indijska vlada lani spomladi poslala celo vrsto odposlancev v države Evropske unije, da bi obrazložila spremembo v svoji politiki do Pakistana in poostreno stališče v zvezi s terorizmom, ki ga Islamabad podpira na indijskih tleh, je bilo vse, kar je New Delhi dobil od Evropejcev, nedoločno razumevanje brez dejanske podpore. EU je namreč Indijo in Pakistan pozvala k zadržanosti in zmanjšanju napetosti, hkrati ni bilo mogoče v niti eni vrstici skupne izjave videti evropske pripravljenosti na to, da bi Pakistan jasno okrivila za neposredno ogrožanje nacionalne varnosti ...