FOTO:Indijo in Bangladeš prizadel najhujši ciklon v zadnjih desetletjih

Vaščani v Zahodni Bengaliji rešujejo imovino iz uničenih hiš. FOTO: Dibyangshu Sarkar/AFP

Uničenje v Zahodni Bengaliji je velikansko. FOTO: Rupak De Chowdhuri/Reuters

Poplavljeno je tudi letališče v Kolkati. FOTO: AFP

V Bangladešu so evakuirali prebivalstvo z otokov. FOTO: AFP

Severovzhodno Indijo in Bangladeš je prizadel najhujši ciklon v zadnjih nekaj desetletjih. Veter s hitrostjo do 185 kilometrov na uro je v gosto naseljeni bengalski regiji ruval drevesa in daljnovode, prevračal avtomobile in uničeval domove, reke pa so poplavile vasi.V indijski zvezni državi Zahodna Bengalija, ki jo je ciklon Amphan prizadel najhuje, je umrlo od deset do dvanajst ljudi, o najmanj eni smrtni žrtvi poročajo v južnejši zvezni državi Orisa, še najmanj štirje ljudje pa so umrli v sosednjem Bangladešu. Število žrtev bi utegnilo biti precej višje, saj so številni kraji zaradi uničenih telefonskih povezav in električne napeljave ter poplavljenih cest odrezani od sveta.V Indiji in Bangladešu so evakuirali okoli tri milijone ljudi, poroča agencija Reuters, vendar je bilo to še premalo, saj je evakuacija zajela le ozko pot jedra ciklona. Številne vasi v vodnatem območju delte, kjer se v Bengalski zaliv izlivata Ganges in Bramaputra, so povsem pod vodo, poplavljeno je tudi letališče v Kolkati, prestolnici Zahodne Bengalije.Za ocenjevanje gmotne škode je še prezgodaj, saj se poplavno vodovje še ni umaknilo, komunikacija s številnimi kraji pa je otežena ali nemogoča, vendar pa je jasno, da je uničenje ogromno. Predsednica vlade Zahodne Bengalijeje dejala, da je ciklon državo prizadel huje kakor koronavirus, in škodo ocenila na več deset milijard dolarjev. A najverjetneje bo ciklon zaradi obsežne evakuacije, množic, nagnetenih v zakloniščih, in množičnih migracij s poplavljenih in razdejanih območij ter poslabšanja higienskih razmer zaradi poškodovane infrastrukture znatno pripomogel tudi k hitrejšemu širjenju virusa. V Zahodni Bengaliji je bilo sicer potrjenih nekaj manj kot 3000 primerov okužbe, v Bangladešu pa več kot 26.000.