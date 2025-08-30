Indijska Silicijeva dolina v primežu nevzdržne rasti

V nadaljevanju preberite:

V prvi polovici letošnjega leta je bilo po podatkih nepremičninskega svetovalca Knight Frank v Bangaloreju kupljenih ali najetih 1,7 milijona kvadratnih metrov pisarniških prostorov, kar je polovica velikosti Central Parka v New Yorku in več kot tretjina vseh takšnih transakcij v Indiji. To je več kot v celotnem letu 2024.

Takšna rast je mesto zadušila. Dovzetno je postalo za vsakoletne poplave, njegovo nekoč ugodno podnebje pa je opazno toplejše zaradi zmanjšanja zelenih površin in vplivov podnebnih sprememb, pri čemer razvoj mesta močno zaostaja za pritokom prebivalstva.