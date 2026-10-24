Indijski minister potrkal na slovenska vrata, toda Logar je na počitnicah

Pomemben indijski minister za trgovino in industrijo Piyush Goyal je na evropski turneji, pri nas Anže Logar zanj nima časa.
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Piyush Goyal bi v k nam prišel 27. oktobra. Bilateralno srečanje bi vključevalo poslovni forum, kosilo, sestanek pomembnih gospodarstvenikov in večerni sprejem v hotelu Grand Plaza v središču Ljubljane. FOTO: Bhawika Chhabra/Reuters
V iskanju ravnotežja med ZDA, Kitajsko in Rusijo prevečkrat prezremo, da bi stabilnost lažje lovili, če to ne bi bil trikotnik, ampak kvadrat. Četrti steber predstavlja Indija, država z največ ljudmi na svetu, vendar je marsikdo še vedno ne jemlje resno. Med njimi je očitno tudi Slovenija.
Konec meseca, natančneje 27. oktobra, bi v Slovenijo lahko prispel Piyush Goyal, indijski minister za trgovino in industrijo, toda na evropski turneji bo nazadnje obiskal le Nemčijo in Nizozemsko. K nam ga ne bo, ker slovenski gospodarski minister Anže Logar nima časa. Po naših informacijah zato, ker je na krompirjevih počitnicah.
Z njegovega ministrstva za gospodarstvo, delo in šport so odgovorili, da si srečanja vedno prizadevajo organizirati v terminih, ki ustrezajo obema stranema: »Indijski strani ...
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