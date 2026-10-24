Indijski minister potrkal na slovenska vrata, toda Logar je na počitnicah

V iskanju ravnotežja med ZDA, Kitajsko in Rusijo prevečkrat prezremo, da bi stabilnost lažje lovili, če to ne bi bil trikotnik, ampak kvadrat. Četrti steber predstavlja Indija, država z največ ljudmi na svetu, vendar je marsikdo še vedno ne jemlje resno. Med njimi je očitno tudi Slovenija. Konec meseca, natančneje 27. oktobra, bi v Slovenijo lahko prispel Piyush Goyal, indijski minister za trgovino in industrijo, toda na evropski turneji bo nazadnje obiskal le Nemčijo in Nizozemsko. K nam ga ne bo, ker slovenski gospodarski minister Anže Logar nima časa. Po naših informacijah zato, ker je na krompirjevih počitnicah. Z njegovega ministrstva za gospodarstvo, delo in šport so odgovorili, da si srečanja vedno prizadevajo organizirati v terminih, ki ustrezajo obema stranema: »Indijski strani ...