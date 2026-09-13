Indonezija: izgubili stik s trajektom, več kot sto ljudi rešili, en človek umrl

Indonezijske reševalne službe nadaljujejo iskanje potnikov trajekta Virgo Transport 8, s katerim so v nedeljo zgodaj zjutraj izgubile stik v Javanskem morju. Najmanj ena oseba je umrla, več kot sto ljudi pa so rešili, poroča BBC.

Na trajektu, ki je iz Surabaye na vzhodu Jave plul proti mestu Banjarmasin na jugu Kalimantana na Borneu, je bilo po navedbah BBC 243 ljudi. Ladja je zašla v slabo vreme, nato pa so okoli 2. ure po lokalnem času z njo izgubili stik.

Njena zadnja znana lokacija je bila približno 150 kilometrov južno od Banjarmasina. Indonezijske oblasti so sprožile obsežno iskalno in reševalno akcijo, v katero so vključile reševalno ladjo in helikopter. O dogodku so obvestile tudi druga plovila na območju in jih pozvale, naj nemudoma sporočijo morebitne informacije o ljudeh v morju.

Iskanje preostalnih potnikov in posadke se nadaljuje

Po prvih podatkih je najmanj ena oseba umrla, več kot sto ljudi pa so že rešili. Nadaljujejo z skanjem preostalih potnikov in članov posadke.

Nesreča se je zgodila le mesec dni po požaru na drugem indonezijskem trajektu ob otoku Madura, v katerem je umrlo pet ljudi.

Trajekti so v Indoneziji eden ključnih načinov prevoza. Državo sestavlja več kot 17.000 otokov, pomorske povezave pa so za številne prebivalce nujne za potovanje med njimi.