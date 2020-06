Indonezijski ognjenik Merapi znova bruha

Merapi FOTO: Ranto Kresek/AFP

Indonezijski vulkan Merapi je danes znova začel bruhati. Po podatkih pristojnega geološkega centra so zabeležili dva izbruha. Iz 2930 metrov visokega ognjenika, ki leži na otoku Java, so se dvignili oblaki vročega dima do šest kilometrov visoko.Nekaj vasi v bližini vulkana je prekril pepelnati dež. Oblasti so ljudi pozvale, naj se ne zadržujejo na trikilometrskem območju okoli kraterja.Merapi je bil v zadnjem času znova precej aktiven. Za vulkan od maja 2018 po nizu izbruhov, ki so povzročili visoke stebre pepela, velja druga najvišja stopnja opozorila v štiristopenjskem sistemu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Med zadnjim večjim izbruhom ognjenika leta 2010 je umrlo več kot 300 ljudi, evakuirali so okoli 280.000 prebivalcev. To je bil najmočnejši izbruh Merapija od leta 1930, ko je erupcija zahtevala življenja okoli 1300 ljudi.Indonezija, ki jo sestavlja več kot 17.000 otokov in otočkov, ima skoraj 130 delujočih ognjenikov.