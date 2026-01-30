Par zaradi spolnosti in alkohola prejel 140 udarcev z bičem

V Indoneziji so s palico 140-krat udarili par, ki je imel zunajzakonske spolne odnose in je užival alkohol, kar je v provinci Aceh v nasprotju s šeriatskim pravom, poroča BBC. Od tega so oblasti paru sto udarcev namenile za spolne odnose, štirideset pa za uživanje alkohola.

Ženska, stara 21 let, je po poročanju oblasti med prejemom domnevno rekordnega števila udarcev med javnim bičanjem jokala, na koncu pa omedlela. Udarce so ji z bičem iz ratana izmenično zadajale tri policistke, ko je omedlela, pa so jo odnesle s prizorišča do reševalnega vozila.

Par je bil bičan skupaj s še štirimi osebami, ki so jih spoznali za krive kršitve Šeriatskega prava, med njimi tudi uradnika islamske policije. Slednji je bil skupaj s svojo partnerko bičan 23-krat, ker sta bila v bližini drug drugega v zasebnem prostoru. »Ujel sem ju sama v njenem domu,« je za BBC Indonesian povedal Muhammad Rizal, vodja islamske policije Aceha, in dodal, da bo uradnik zaradi tega odpuščen.

Človekoljubne organizacije do prakse kritične

Bičanje je v konservativni islamski provinci Aceh sicer običajna kazen za kršitve islamskega prava, čeprav praksa že dolgo vzbuja kritike s strani človekoljubnih organizacij, ki opozarjajo na njeno krutost.

»Bičanja niso ustrezno regulirana,« opozarja Azharul Husna, koordinator indonezijske organizacije za človekove pravice Kontras v Acehu. Ob tem dodaja, da bi morala biti pravila glede teh kazni izboljšana, da bi podprla ljudi po prestani kazni.

Aceh je edina indonezijska provinca v muslimanski večini države, ki izvaja šarijo, pri čemer mnoge prekrške kaznuje z javnim bičanjem.