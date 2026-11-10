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    Svet

    Otroke pred žrtvovanjem mesece omamljali z alkoholom in drogami

    Med najsvetejšim verskim obredom »kapakoča« so Inki žrtvovali otroke, pogosto v svetiščih v Andih.
    Mumija enega izmed otrok, odkritih leta 1999 blizu Llullaillaca v bližini sedanje meje med Čilom in Argentino. FOTO: Wikipedia/Pedro Groover
    Galerija
    Mumija enega izmed otrok, odkritih leta 1999 blizu Llullaillaca v bližini sedanje meje med Čilom in Argentino. FOTO: Wikipedia/Pedro Groover
    N. K.
    10. 11. 2026 | 17:43
    10. 11. 2026 | 17:52
    1:44
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    Obred »kapakoča« je zaznamoval pomembne dogodke, kot so vzpon vladarja na prestol ali naravne nesreče, z žrtvovanjem pa so Inki želeli izkazati čast bogovom in si zagotoviti njihovo naklonjenost, poroča Archeology Magazine.

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    Arheologi dokazali, kar že dolgo verjamejo: Egipt je poznal žrtvovanje ljudi

    Po podatkih portala Science Alert so otroke mesece pred samim dogodkom omamljali z različnimi vrstami psihoaktivnih snovi.

    Skupina znanstvenikov iz Univerze v Varšavi je opravila toksikološke analize vzorcev las in nohtov osmih mumificiranih otrok, ki so bili zakopani v Argentini in Peruju pred 500 leti. V vseh vzorcih so našli sledi kokaina, kar nakazuje na to, da so verjetno pred smrtjo žvečili liste koke.

    Morda so s tem želeli zmanjšati občutek lakote in utrujenosti ter pomagati otrokom premagovati naporne poti v visoke gore. Nekaterim žrtvam so dajali tudi alkohol, najverjetneje v obliki koruznega piva, znanega kot čiča.

    Arheolog Dogmara Socha je povedal, da ga je najbolj presenetila raznolikost rezultatov. Čeprav se zdi, da je bilo uživanje koke precej razširjeno, so pri uporabi drugih snovi opazili precejšnje razlike. To kaže, da je bila priprava otrok na žrtvovanje veliko kompleksnejša in raznovrstnejša, kot so domnevali doslej.

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