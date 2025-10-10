»Inovativna rešitev« za ruske milijarde po oceni Bruslja ni zaplemba

V nadaljevanju preberite:

EU je vse bliže sprejetju »inovativne rešitve« za financiranje Ukrajine, ki bo temeljila na zamrznjenih sredstvih ruske države. Tudi finančni ministri EU so na zasedanju v Luxembourgu skoraj enotno ugotavljali, da je izbrana pot pravilna. Razčistiti je treba le nekaj vprašanj bolj tehnične narave.

Delovanje EU je neizogibno, saj ima Ukrajina velik finančni primanjkljaj. Po ocenah IMF, na katere se sklicujejo v Bruslju, zgolj za leti 2026 in 2027 potrebuje okoli 53 milijard evrov proračunske podpore. Poleg tega potrebuje na leto še več deset milijard evrov za obrambo, še posebno če se bo ruska agresija nadaljevala.

Tudi Slovenija je naklonjena predlagani poti za uporabo ruskega zamrznjenega premoženja. Je pa finančni minister Klemen Boštjančič opozoril na pravni vidik operacije. »To je precej kompleksno pravno vprašanje, kako izvesti oziroma uporabiti ta sredstva,« je dejal.