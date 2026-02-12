Intenzivna terapija za evropsko industrijo

Kako rešiti evropsko industrijo? To je bilo vprašanje, ki je zaznamovalo neuradni vrh voditeljev EU v gradu Alden Biesen v belgijskem Bilznu. Sklepi vrha niso bili predvideni, a voditelji so vsaj pokazali smeri razvoja. »Hočemo, da bo EU delala hitreje in bolje,« je poudaril nemški kancler Friedrich Merz.

Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je po vrhu napovedala načrt Ena Evropa – en trg s konkretnimi roki in reformami do leta 2027. Načrt bo med drugim vključeval zmanjšanje administrativnih bremen in poenostavitve. Predstavili naj bi tudi druge konkretne rešitve, vključno s predlogom za prednostno obravnavo izdelkov, narejenih v Evropi.