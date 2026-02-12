  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Intenzivna terapija za evropsko industrijo

    Neuradni vrh brez sklepov, toda z jasnim sporočilom, da gospodarstvo v EU v tekmi s Kitajsko in ZDA potrebuje hitre in daljnosežne ukrepe.
    Francija in njen predsednik Emmanuel Macron sta med zagovorniki načela Kupuj evropsko pri javnih naročilih, nemški kancler Friedrich Merz pa zaradi izvozno usmerjene nemške industrije ni naklonjen takšnemu zapiranju. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Galerija
    Francija in njen predsednik Emmanuel Macron sta med zagovorniki načela Kupuj evropsko pri javnih naročilih, nemški kancler Friedrich Merz pa zaradi izvozno usmerjene nemške industrije ni naklonjen takšnemu zapiranju. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Peter Žerjavič
    12. 2. 2026 | 19:59
    12. 2. 2026 | 20:14
    6:47
    

    Kako rešiti evropsko industrijo? To je bilo vprašanje, ki je zaznamovalo neuradni vrh voditeljev EU v gradu Alden Biesen v belgijskem Bilznu. Sklepi vrha niso bili predvideni, a voditelji so vsaj pokazali smeri razvoja. »Hočemo, da bo EU delala hitreje in bolje,« je poudaril nemški kancler Friedrich Merz.

    Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen je po vrhu napovedala načrt Ena Evropa – en trg s konkretnimi roki in reformami do leta 2027. Načrt bo med drugim vključeval zmanjšanje administrativnih bremen in poenostavitve. Predstavili naj bi tudi druge konkretne rešitve, vključno s predlogom za prednostno obravnavo izdelkov, narejenih v Evropi.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Pritisk na Putina

    Bruselj bi odrezal Moskvo od denarnih prilivov

    Rusija kljub gospodarskim težavam nadaljuje agresijo, EU bo sprejela že 20. sveženj sankcij.
    Peter Žerjavič 9. 2. 2026 | 19:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Podpora obrambi

    Ukrajina bo kupovala evropsko, a z nekaj izjemami

    Evropska unija se je uskladila, kako bo Kijev lahko naročal orožje z novim bruseljskim financiranjem.
    Peter Žerjavič 5. 2. 2026 | 20:17
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Stara celina brez hitrosti

    Brez močne evropske obrambe – ki bo imela vsekakor visoko ceno – ne more biti močne EU.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 21:10
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Eurobarometer

    Evrobarometer: Slovenci zaupajo EU, a ne smeri svoje države

    Zaradi vse več skrbi in strahov si prebivalci stare celine želijo intenzivnejše delovanje na evropski ravni.
    Peter Žerjavič 4. 2. 2026 | 15:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika je rekla: Zdaj pa dovolj, Domnu so šli med Zdravljico po rokah mravljinci

    Slovenska mešana ekipa v smučarskih skokih ostaja trdno na Olimpu, Anže Lanišek je najboljši posameznik v Predazzu, Niki Vodan se je uresničila velika želja.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 11. 2. 2026 | 02:57
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina – z aplavzom

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Benjamin Šeško – fenomen, ki spominja na Cristiana Ronalda

    V Manchestru slovenski napadalec navdušuje z goli, delovno etiko, ki ji ni para, in špartanskim življenjem. Z nakupom hiše požel veliko pozornosti.
    Nejc Grilc 12. 2. 2026 | 05:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Portorož

    Gradbeništvo v Sloveniji panoga z izrazitim sistemskim pomenom

    V organizaciji Delovega poslovnega centra in pod medijskim pokroviteljstvom družbe Hanza Media v Portorožu razpravljajo o strateških projektih v gradbeništvu.
    Marjana Kristan Fazarinc, Milka Bizovičar 11. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Pripeljali smo prvi kontigent gradbenih delavcev iz Uzbekistana

    Direktorji gradbenih podjetij so na konferenci iskali rešitve za tehnološki in kadrovski razvoj panoge.
    Nejc Gole, Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 9. 2. 2026 | 14:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Usoda gospodarstva Robert Golob Ursula von der Leyen industrija Kapitalna unija Friedrich Merz birokracija Bruselj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Konkurenčnost

    Intenzivna terapija za evropsko industrijo

    Neuradni vrh brez sklepov, toda z jasnim sporočilom, da gospodarstvo v EU v tekmi s Kitajsko in ZDA potrebuje hitre in daljnosežne ukrepe.
    S prizorišča:Peter Žerjavič 12. 2. 2026 | 19:59
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Nika Prevc napovedala lov na nov odmeven dosežek na OI

    Slovenska skakalna šampionka je bila na uvodnem uradnem treningu na veliki napravi v Predazzu trikrat med najboljšo četverico.
    Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 19:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški razkoli

    Konec okrepljenega delovanja ICE v Minnesoti

    Številni Trumpovi privrženci so razočarani, njegov pooblaščenec Tom Homan pa trdi, da so se z oblastmi Minnesote dogovorili o sodelovanju.
    Barbara Kramžar 12. 2. 2026 | 18:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Glasba

    Predsednica Pirc Musar zapela in podelila red za zasluge

    Elda Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje »sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo«.
    12. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bruselj

    Slovenija v ligi narodov v zelo zahtevni skupini

    V Bruslju je za nami žreb skupin za ligo narodov. Tekmeci Slovenije so Škotska, Švica in Severna Makedonija.
    Matic Rupnik 12. 2. 2026 | 18:08
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ameriški razkoli

    Konec okrepljenega delovanja ICE v Minnesoti

    Številni Trumpovi privrženci so razočarani, njegov pooblaščenec Tom Homan pa trdi, da so se z oblastmi Minnesote dogovorili o sodelovanju.
    Barbara Kramžar 12. 2. 2026 | 18:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Glasba

    Predsednica Pirc Musar zapela in podelila red za zasluge

    Elda Viler je ob prejemu državnega odlikovanja povedala, da odlikovanje »sprejme z vsem svojim bitjem, srcem in dušo«.
    12. 2. 2026 | 18:09
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bruselj

    Slovenija v ligi narodov v zelo zahtevni skupini

    V Bruslju je za nami žreb skupin za ligo narodov. Tekmeci Slovenije so Škotska, Švica in Severna Makedonija.
    Matic Rupnik 12. 2. 2026 | 18:08
    Preberite več
    Novice

    Slovenija Lokalno Svet Znanoteh Okolje Črna kronika

    Gospodarstvo

    Novice Nova gospodarska politika Like Next Kariera Avstrijska Koroška Poslovne finance

    Delov poslovni center

    Gradbeništvo Izvozniki Kapitalski trgi Zdravje Energetika Podjetniške zvezde Šport Mobilne tehnologije Nepremičnine

    Šport

    Olimpijske igre Nogomet Košarka Luka Dončić Zimski športi Skoki Kolesarstvo Drugo Šport zasebno Športne stave

    Kultura

    Glasba Film & TV Oder Knjiga Ocene Vizualna umetnost Kresnik Razno

    Mnenja

    Komentarji Kolumne Gostujoče pero Pisma bralcev Od srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudje Zanimivosti Potovanja Kulinarika Vikend Avtomobilno Dobro jutro Generacija+ Karikatura Učitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
