Intenzivno bombardiranje sili v beg na tisoče ljudi

Al Džazira.



Tarča zračnih napadov sirskih vladnih sil so tudi civilni objekti. FOTO: Abdulazez Ketaz/AFP

Zaradi vse bolj intenzivnega bombardiranja v provinci Idlib na severozahodu Sirije v zadnjem tednu je po podatkih Združenih narodov, objavljenih v petek, v štiriindvajsetih urah z domov zbežalo 18.000 oseb. Ta teden je bilo po navedbah sirske organizacije Response Coordination Group v beg prisiljenih 80.000 ljudi.Bombardiranje v provinci izvajajo sile sirskega predsednikaob podpori Kremlja. Zračni napadi v Idlibu, kamor so se iz drugih delov Sirije zatekli številni (radikalni) uporniki poleg smrtnih žrtev – od četrtka je izgubilo življenje več kot dvajset civilistov –, pomenijo tudi »humanitarni izziv«.Ob meji s Turčijo, kamor se ljudje umikajo, živi približno milijon beguncev – polovica prebivalstva province –, ki se med drugim spopadajo z vedno bolj neugodnimi, zimskimi vremenskimi pogoji, opozarjajo tuji mediji. Ker prostora za nove prišleke v uradnih begunskih taboriščih ni več, so ti pogosto primorani živeti v zasilnih taboriščih, kjer so pošiljke pomoči redkejše. Tudi sicer usoda humanitarne pomoči razseljenim osebam v Idlibu ostaja neznana. Medtem ko se humanitarni mandat Združenih narodov izteče 10. januarja, članice varnostnega sveta še niso dosegle konsenza o vsebini nove resolucije, navaja medijska hišaV znak nasprotovanju napadov sirskih vladnih sil se je v petek več sto ljudi podalo na ulice mest v provinci. Med drugim zahtevajo prekinitev zračnih napadov, ki so nediskriminatorni. Njihove tarče so tudi bolnišnice, domovi in tržnice.