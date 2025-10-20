Zaradi internetnega izpada ne delujejo snapchat, duolingo, canva, zoom ...

Težave pri delovanju Amazon Web Services (AWS) je po poročanju tujih medijev povzročil obsežen internetni izpad. Uporabniki imajo težave pri uporabljanju aplikacij in strani, kot so snapchat, duolingo, canva, roblox in signal. Na spletni strani DownDetector, ki zaznava težave v delovanju spletnih strani in aplikacij, so prejeli na tisoče prijav uporabnikov, piše tiskovna agencija AFP.

Amazon Web Services (AWS) je oddelek tehnološkega velikana za računalništvo v oblaku, njegova infrastruktura pa podpira spletne strani in platforme več milijonov velikih podjetij. Številne aplikacije na pametnih telefonih delujejo v podatkovnih centrih AWS. O težavah poročajo tudi nekatere banke, med njimi Halifax, Lloyds in Bank of Scotland.

V posodobitvi na strani za stanje storitev AWS, kjer izpostavljajo morebitne težave, so zapisali, da so zaznali motnje pri dostopu do strani v ameriški regiji US-EAST-1, poroča BBC. Njihovi inženirji so po zadnjih informacijah podjetja Amazon odkrili vzrok za internetni izpad. Normalno delovanje strani bodo poskušali vzpostaviti čim prej.