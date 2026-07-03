Bombni napad v Monaku: Interpol izdal rdečo tiralico za osumljenko

Interpol je izdal rdečo tiralico za 39-letno Ukrajinko Anastasiio Berezovsko, ki jo sumijo, da je v ponedeljek podtaknila bombo pred domom ukrajinskega poslovneža Vadima Iermolajeva v Monaku, poroča Ansa.

V eksploziji je bil poslovnež ranjen. Po navedbah tožilstva obstajajo tudi znaki, da osumljenka pri napadu ni delovala sama.

Kaj je rdeča tiralica? Rdeča tiralica je zahteva organom pregona po vsem svetu, da poiščejo in začasno pridržijo osebo v pričakovanju izročitve, predaje ali drugega pravnega postopka. Ne gre za mednarodni nalog za prijetje. Osebo išče država članica, ki je zahtevo podala, ali mednarodno sodišče. Države članice pri odločitvi o morebitni aretaciji uporabljajo svojo nacionalno zakonodajo. Večina rdečih tiralic je namenjena izključno uporabi organov pregona. Izvlečki rdečih tiralic so objavljeni na zahtevo države članice in v primerih, ko je potrebna pomoč javnosti pri iskanju osebe ali kadar ta lahko predstavlja grožnjo javni varnosti.

Po podatkih Interpola Berezovsko iščejo zaradi poskusa umora, nastavitve eksplozivne naprave na javni površini s kriminalnim namenom in sodelovanja v hudodelski združbi. Po podatkih Anse je njeno zadnje prijavljeno prebivališče v Frankfurtu v Nemčiji, kjer pa je trenutno ni.

Preiskovalci so sprva domnevali, da je napadalec moški, saj je bila osumljenka med begom preoblečena v moškega. Nosila je črno jakno, temen klobuk in svetle hlače. Šele pričanje očividca in analiza posnetkov nadzornih kamer sta pokazala, da gre za žensko.

Interpol je skupaj z rdečo tiralico objavil tudi fotografije osumljenke. Na njih je vidna rjavolaska s srednje dolgimi lasmi, oblečena v črtasto majico s kratkimi rokavi, pri čemer je na njeni desni nadlakti opazna tetovaža, za katero Interpol navaja, da naj bi verjetno predstavljala kačo. Po podatkih Interpola govori nemško. FOTO: Interpol/Reuters

Po ugotovitvah preiskovalcev je po napadu peš pobegnila v francoski Beausoleil, kjer je prevzela avtomobil z nemškimi registrskimi tablicami, ki je bil za operacijo najet v Nemčiji.

Nato je prek območja Mentona oziroma mejnega prehoda pri Ventimigli prečkala italijansko mejo in po navedbah dobro obveščenih virov pot nadaljevala proti Švici. Do teh ugotovitev so preiskovalci prišli z analizo številnih posnetkov javnih in zasebnih nadzornih kamer, navaja Ansa.

Monaško tožilstvo je poudarilo, da zahtevnost uporabljene eksplozivne naprave kaže na možnost, da je bilo v napad vpletenih več oseb. V okviru preiskave so sicer v Monaku pridržali dva moška, vendar sta bila zaradi pomanjkanja dokazov pozneje izpuščena, poroča CNN.