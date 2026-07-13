  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Igre

    Tisk

    English



    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Iračana obsojena zaradi zasužnjenja jezidskih deklet

    Moški in ženska, ki sta zasužnjili dve dekleti, sta bila pripadnika Islamske države.
    Sirijo sta zakonca zapustila novembra leta 2017, ko sta deklici predala drugim pripadnikom Islamske države. FOTO: AFP
    Galerija
    Sirijo sta zakonca zapustila novembra leta 2017, ko sta deklici predala drugim pripadnikom Islamske države. FOTO: AFP
    STA
    13. 7. 2026 | 17:11
    2:37
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Sodišče v Münchnu je danes izreklo zaporno kazen iraškemu paru, nekdanjima pripadnikoma Islamske države, ki sta pred desetletjem na območju Sirije zasužnjila dve dekleti iz jezidske manjšine, nad katero je Islamska država izvajala grozodejstva. Moškemu je sodišče prisodilo dosmrtno zaporno kazen, ženski pa devet let in pol zapora.

    V sodbi je zapisano, da sta bila zakonca med oktobrom 2015 in decembrom 2017 pripadnika skrajne skupine Islamska država in da sta zločine izvedla v Siriji. Leta 2015 sta kot sužnjo kupila petletno deklico, leta 2017 pa še 12-letnico.

    image_alt
    Jezidi zase pravijo, da so prvi ljudje, ki so spoznali Boga

    Med drugim sta deklici prisilila, da sta opravljali domače delo in skrbeli za njune otroke. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je moški obe dekleti tudi posilil, starejšo pretepal z metlo, ženska pa je mlajši deklici poparila roko.

    V skladu z ideologijo Islamske države sta jima prepovedala, da prakticirata jezidsko veroizpoved in ju prisilila v upoštevanje islamskih zapovedi.

    Eno od deklet je po navedbah AFP sojenje tudi spremljalo, med izrekom obsodbe pa je planilo v jok. Sodnik je med sojenjem prebral tudi del njenega pričanja, med katerim je med drugim dejala, da so »bili še psi vredni več od naju« in da je bilo njeno otroštvo samo trpljenje. Sodnik je ob tem dejal, da zakonca »nista bila obsojena kot pripadnika Islamske države, temveč zgolj zaradi njunih dejanj«.

    image_alt
    Upanje ne umre zadnje. Zadnji umre človek

    Sirijo sta zakonca zapustila novembra leta 2017, ko sta deklici predala drugim pripadnikom Islamske države. Pridržali so ju aprila leta 2024 na jugu Nemčije.

    Nemčija je leta 2023 grozodejstva, ki jih je skrajna skupina Islamska država leta 2014 zagrešila nad jezidsko skupnostjo, prepoznala kot genocid. Borci skupine so takrat pobili okoli 1200 Jezidov, pripadnikov kurdsko govoreče skupnosti na severozahodu Iraka. Številne ženske in dekleta so prisilili v spolno suženjstvo, dečke pa novačili za otroke vojake.

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji (video)

    Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
    13. 7. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

    Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
    Promo Delo 13. 7. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Elektrike bo dovolj. Bo dovolj omrežja?

    Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
    13. 7. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

    Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
    13. 7. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pametno omrežje ne pomeni manj vlaganj, temveč boljše odločitve

    Uršula Krisper, Elektro Ljubljana: Prednosti sodelovanja v projektih sta učenje od partnerjev in primerjanje rezultatov z orodji, ki jih že uporabljamo.
    Borut Tavčar 9. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Malim in srednjim podjetjem za razvoj kompetenc 14,5 milijona evrov

    Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov.
    Milka Bizovičar 9. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    MiCA vlagateljev ne bo odgnala, prečistila bo trg

    Ponudniki kriptosredstev pod strožjim nadzorom, večja varnost za investitorje.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Na evropskem črnem seznamu že več kot 160 podjetij

    Agencija za trg vrednostnih papirjev poziva: preverite svojega ponudnika kriptosredstev, in če nima licence, prenesite sredstva.
    Milka Bizovičar 7. 7. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Islamska državaNemčijajezidisuženjstvo

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Video
    Šport  |  Nogomet
    Komentar

    Spektakel zajamčen: 100.000 Argentincev, 200.000 Angležev (VIDEO)

    Francija, Španija, Anglija in Argentina so v polfinalu, prvenstvo pa poleg spektakla zaznamujejo tudi sporni sodniški in VAR zapleti.
    13. 7. 2026 | 18:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zrelostni izpit

    Matura opravljena, zdaj kandidati čakajo na vpis na fakultete

    Tudi letos so splošno maturo najbolje opravili kandidati, ki so pravkar zaključili gimnazijo.
    Špela Kuralt 13. 7. 2026 | 18:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Katere sobne rastline lahko prestavite na prosto in kako?

    Bi radi, da vaše sobne rastline poleti zaživijo? Preverite, kdaj jih seliti na prosto, kako preprečiti ožige in katere 3 vrste bodo zunaj najbolj uspevale.
    Aleksandra Zorko 13. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

    Drugi teden dirke prinaša štiri priložnosti za etapne zmage slovenskega šampiona. V rumeni majici bo ujel Miguela Induraina.
    Miha Hočevar 13. 7. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hormuška ožina

    Trump: ZDA bodo prevzele Hormuško ožino in pobirale plačila

    Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pobirale 20 odstotkov vrednosti vsakega tovora, ki bo šel preko Hormuške ožine.
    13. 7. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Katere sobne rastline lahko prestavite na prosto in kako?

    Bi radi, da vaše sobne rastline poleti zaživijo? Preverite, kdaj jih seliti na prosto, kako preprečiti ožige in katere 3 vrste bodo zunaj najbolj uspevale.
    Aleksandra Zorko 13. 7. 2026 | 18:00
    Preberite več
    PremiumVideo
    Šport  |  Kolesarstvo
    Tour 2026

    Tadeja Pogačarja na dan počitka rešuje prenosna klima

    Drugi teden dirke prinaša štiri priložnosti za etapne zmage slovenskega šampiona. V rumeni majici bo ujel Miguela Induraina.
    Miha Hočevar 13. 7. 2026 | 17:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hormuška ožina

    Trump: ZDA bodo prevzele Hormuško ožino in pobirale plačila

    Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bodo ZDA pobirale 20 odstotkov vrednosti vsakega tovora, ki bo šel preko Hormuške ožine.
    13. 7. 2026 | 17:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj podjetja izgubljajo posle, če čakajo na najcenejši kapital

    Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
    10. 7. 2026 | 15:02
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

    Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
    8. 7. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Za nekoga Medved Pu, za drugega Unabomber: ena sezona, veliko zgodb

    Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
    9. 7. 2026 | 14:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

    Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
    Promo Delo 7. 7. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

    Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
    8. 7. 2026 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

    Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
    13. 7. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Njihovo delo opazimo šele, ko zmanjka elektrike

    Elektromonterke in elektromonterji – steber zanesljive preskrbe z električno energijo
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 11:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Pozdrav poletju
    Vredno branja

    Poletje ni daleč – čaka vas na novi plaži v St. Bernardin resortu Portorož

    Najlepši poletni dnevi so pogosto bližje, kot si mislimo.
    Promo Delo 10. 7. 2026 | 13:53
    Preberite več
    Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
    Vredno branja

    Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

    Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
    Delo 10. 7. 2026 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo