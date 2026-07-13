Iračana obsojena zaradi zasužnjenja jezidskih deklet

Sodišče v Münchnu je danes izreklo zaporno kazen iraškemu paru, nekdanjima pripadnikoma Islamske države, ki sta pred desetletjem na območju Sirije zasužnjila dve dekleti iz jezidske manjšine, nad katero je Islamska država izvajala grozodejstva. Moškemu je sodišče prisodilo dosmrtno zaporno kazen, ženski pa devet let in pol zapora.

V sodbi je zapisano, da sta bila zakonca med oktobrom 2015 in decembrom 2017 pripadnika skrajne skupine Islamska država in da sta zločine izvedla v Siriji. Leta 2015 sta kot sužnjo kupila petletno deklico, leta 2017 pa še 12-letnico.

Med drugim sta deklici prisilila, da sta opravljali domače delo in skrbeli za njune otroke. Kot navaja francoska tiskovna agencija AFP, je moški obe dekleti tudi posilil, starejšo pretepal z metlo, ženska pa je mlajši deklici poparila roko.

V skladu z ideologijo Islamske države sta jima prepovedala, da prakticirata jezidsko veroizpoved in ju prisilila v upoštevanje islamskih zapovedi.

Eno od deklet je po navedbah AFP sojenje tudi spremljalo, med izrekom obsodbe pa je planilo v jok. Sodnik je med sojenjem prebral tudi del njenega pričanja, med katerim je med drugim dejala, da so »bili še psi vredni več od naju« in da je bilo njeno otroštvo samo trpljenje. Sodnik je ob tem dejal, da zakonca »nista bila obsojena kot pripadnika Islamske države, temveč zgolj zaradi njunih dejanj«.

Sirijo sta zakonca zapustila novembra leta 2017, ko sta deklici predala drugim pripadnikom Islamske države. Pridržali so ju aprila leta 2024 na jugu Nemčije.

Nemčija je leta 2023 grozodejstva, ki jih je skrajna skupina Islamska država leta 2014 zagrešila nad jezidsko skupnostjo, prepoznala kot genocid. Borci skupine so takrat pobili okoli 1200 Jezidov, pripadnikov kurdsko govoreče skupnosti na severozahodu Iraka. Številne ženske in dekleta so prisilili v spolno suženjstvo, dečke pa novačili za otroke vojake.