»​Irak je postal bojišče ZDA in Irana – bolj kot kdaj prej«​

Erbil – Mohamed Husein je politični direktor v Iraškem centru za politične analize in raziskave. Pogovarjala sva se, medtem ko so ulice Bagdada gorele. Oblast je brutalno obračunavala s protestniki, šiitski klerik Moktada al Sadr pa je z iransko podporo za jutri pripravljal velik protiameriški shod. Irak, ameriško-iransko bojišče, le ena »napaka« loči od novega kroga vojne.Kako je zadnjih nekaj tednov, zaznamovanih z eskalacijo nasilja v regiji ter grožnjo konflikta med ZDA in Iranom, vplivalo na politične in varnostne razmere v Iraku?Glavnina dogodkov je bila povezana z ameriško eksekucijo iranskega generala Kasima ...