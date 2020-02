Irak se še komaj drži skupaj

Ameriška zunajsodna eksekucija iranskega generala Kasima Sulejmanija in njegove desne roke v Iraku Abu Mahdija al Mohandisa ter povračilni iranski raketni napadi na ameriško-koalicijski oporišči v Kurdistanu in sunitski provinci Anbar so – vzporedno z naraščajočimi napetostmi med Združenimi državami in Iranom ter režimi in protirežimskimi shodi v Bagdadu – močno zamajali izjemno krhko ravnovesje v Iraku in še bolj izpostavili dominantno vlogo (večinskih) šiitov. Vprašanje je, kako se bodo na stopnjujoče se napetosti in poglobljena medsektaška nasprotja odzvali skoraj popolnoma marginalizirani suniti.Do padca Sadama ...