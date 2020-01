»Irak še vedno potrebuje podporo koalicijskih sil«

Erbil – Sredi septembra 2017 so na ulicah kurdskih mest severnega Iraka visoko plapolale kurdske zastave. Odmevale so domoljubne pesmi. Iraški Kurdi so slavili uresničitev zgodovinskih sanj: na referendumu so izglasovali neodvisnost – ustanovitev kurdske države. A slavje je bilo prenagljeno; kratkotrajno, nikakor katarzično. Nasprotno.Kurdski referendum o neodvisnosti je – za morebitno kurdsko samostojnost – potekal v geostrateško skrajno neugodnih razmerah. Vojna proti samooklicani Islamski državi (IS) je bila v Iraku v zadnji fazi. Skrajno sunitsko milico so ravno pregnali iz Mosula, ki leži blizu kurdskega ozemlja. ...