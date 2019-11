Irak želi s kriznimi celicami zadušiti proteste  

V četrtek je bilo v južnem mestu Nasiriya ubitih osem ljudi, po tem, ko so varnostne sile z ognjem želeli razkropiti demonstracije. FOTO: Ahmad Al-rubaye/AFP

Zmanjšanje nezaposlenosti, konec korupcije

V prvem valu protestov, ki so trajali šest dni in v katerih je bilo ubitih 147 civilistov, je Mahdi obljubil, da bo zamenjal osebje kabineta, znižal plače najvišjih uradnikov in objavil sheme preko katerih bi znižali nezaposlenost mladi. FOTO: Irakli Gedenidze/Reuters

Več sto tisoč Iračanov na protestih zahteva več služb, boljše javne storitve in konec korupcije. Irak pa je zdaj začel z ustanavljanjem vojaškim »kriznih celic« za dušenje teh nemirov, v katerih je umrlo več kot 300 ljudi, danes poroča BBC.Protesti so se stopnjevali, potem ko so varnostniki odgovorili s smrtno silo. V četrtek je bilo v južnem mestu Nasiriya ubitih osem ljudi, po tem, ko so varnostne sile z ognjem želeli razkropiti demonstracije. Protestniki Iran obtožujejo, da se je vmešal v iraške notranje zadeve in podrl vlado; skupina protestnikov je tako v sredo v iranskem konzulatu v mestu Najaf požgala iranski konzulat. Kot so poročali, je osebju na konzulatu komaj uspelo zbežati iz stavbe preden so vanjo vdrli protestniki.Premieri je pred letom dni prevzel položaj in obljubil reforme, ki pa jih ni izpolnil. Mlade Iračane pa je neizpolnitev obljubljenih reform razjezila, predvsem pri zmanjšanju nezaposlenosti, korupcije in izboljšanju javnih storitev.V prvem valu protestov, ki so trajali šest dni in v katerih je bilo ubitih 147 civilistov, je Mahdi obljubil, da bo zamenjal osebje kabineta, znižal plače najvišjih uradnikov in objavil sheme preko katerih bi znižali nezaposlenost mladi. Ti pa so zatrdili, da njihove zadeve niso bile uslišane – zato so se konec oktobra zopet vrnili na ulice.