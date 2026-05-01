Iran aktiviral protizračno obrambo, boji tudi na libanonski fronti

Iranski protizračni sistemi so bili v noči na petek aktivirani zaradi zaznanih manjših zračnih ciljev in brezpilotnikov nad Teheranom, medtem ko je iz Bele hiše prišlo sporočilo, da administracija ne namerava slediti kongresnemu roku glede vojne z Iranom. Agenciji Tasnim in Fars sta poročali, da so sistemi delovali približno 20 minut, nato pa se je stanje vrnilo v »normalno«.

Administracija predsednika Donalda Trumpa se je soočala z iztekom roka ob polnoči za pridobitev odobritve ameriškega kongresa za nadaljevanje vojaških operacij, kar je napovedovalo novo zaostrovanje odnosov med izvršno in zakonodajno vejo oblasti. V Washingtonu vztrajajo, da je 60-dnevni rok za odobritev dejansko zamrznjen zaradi premirja, razglašenega prejšnji mesec. »Za potrebe resolucije o vojnih pooblastilih so se sovražnosti, ki so se začele 28. februarja, končale,« je pozno v četrtek dejal visoki uradnik administracije in poudaril, da od 7. aprila med ZDA in Iranom ni bilo več izmenjave ognja.

»ZDA doživele sramoten poraz«

Na drugi strani je novi iranski vrhovni voditelj Modžtaba Hamenei ostro zavrnil opozorila Washingtona o morebitni dolgotrajni pomorski blokadi in razglasil, da so ZDA utrpele »sramoten poraz«. V izjavi, prebrani na državni televiziji, je ocenil, da se odpira novo poglavje za Perzijski zaliv in Hormuško ožino, pri čemer je izpostavil nadzor Irana nad pomorskim prometom v regiji.

Cene goriv letijo v nebo tudi v ZDA. FOTO: Frederic J. Brown/AFP

Napetosti so se odrazile tudi na energetskih trgih. Cena nafte je dosegla najvišjo raven v zadnjih štirih letih, nato pa nekoliko upadla. Mednarodna skupnost medtem opozarja na posledice za svetovno gospodarstvo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je zaprtje Hormuške ožine označil za »dušenje svetovnega gospodarstva«, vodja Mednarodne agencije za energijo Fatih Birol pa je opozoril, da se svet sooča z najhujšo energetsko krizo v zgodovini.

Washington si prizadeva oblikovati mednarodno koalicijo za zagotavljanje varne plovbe skozi Hormuško ožino, ob tem pa ohranja blokado ladij, povezanih z Iranom. Predsednik Trump je obenem zagrozil z umikom ameriških sil iz evropskih držav, med njimi Italije in Španije, ker po njegovem ne podpirajo dovolj ameriško-izraelskih operacij.

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je močan podpornik Trumpovih načrtov na Bližnjem vzhodu. FOTO: Ken Cedeno/Reuters

Na bližnjevzhodnem prizorišču se napetosti nadaljujejo. Izraelski obrambni minister Israel Katz je opozoril, da bi lahko Izrael kmalu znova ukrepal proti Iranu, medtem ko je iranska stran napovedala ostre povračilne ukrepe ob vsakem novem napadu.

Spopadi naprej tudi v Libanonu

Spopadi se nadaljujejo tudi na libanonski fronti. Ameriško veleposlaništvo v Libanonu je pozvalo k srečanju med libanonskimi in izraelskimi voditelji, medtem ko so izraelski napadi na jugu Libanona po navedbah tamkajšnjega zdravstvenega ministrstva zahtevali najmanj 15 življenj.