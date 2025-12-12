Nobelov odbor obsodil aretacijo nagrajenke Mohammadi

Iranske varnostne sile so ponovno aretirale iransko borko za človekove pravice in Nobelovo nagrajenko za mir 2023, Narges Mohammadi, poroča Reuters. Nobelova nagrajenka je bila aretirana skupaj z osmimi drugimi aktivisti.

Narges Mohammadi, rojena 21. aprila 1972, je iranska aktivistka za človekove pravice in podpredsednica centra za zaščito človekovih pravic, ki ga vodi Nobelova nagrajenka Shirin Ebadi. Znana je po nasprotovanju obvezni nošenji naglavne rute in kritiki programa za spodbujanje skromnosti iz leta 2023. Zaradi svojega delovanja je bila večkrat zaprta, med drugim je bila leta 2016 obsojena na 16 let zapora, odpuščena leta 2020, a ponovno zaprta leta 2021. V zaporu je dokumentirala zlorabe in samice, ki jih doživljajo zaprte ženske. Mohammadijeva je pisala za iranske reformistične medije, objavila knjigo političnih esejev in ostaja glasna zagovornica ženskih pravic ter nasprotnica samice, ki jo imenuje »belo mučenje«. Leta 2023 je iz zapora prejela Nobelovo nagrado za mir za boj proti zatiranju žensk in za spodbujanje človekovih pravic, pri čemer je bila njena nagrada deležna obsodb iranske vlade. Poleg Nobelove nagrade je prejela tudi številne mednarodne nagrade za človekove pravice in svobodo govora.

Mohammadi, ki so ji decembra 2024 odobrili začasni izpust zaradi zdravstvenih težav, je bila pridržana med spominsko slovesnostjo za odvetnika Hosrova Alikordija, ki so ga prejšnji teden našli mrtvega v njegovi pisarni v vzhodnem mestu Mashhad. Njena fundacija je sporočila, da je bil njen brat Mehdi Mohammadi, ki je bil prisoten na slovesnosti, priča aretaciji.

Eden izmed članov njenega kolektiva je za The Guardian povedal: »Njena današnja aretacija je očitno neposredno povezana z javnimi izjavami v Mashhadu po sumljivi smrti Hosrova Alikordija. V njegov spomin so se zbrali pravni in človekoljubni aktivisti, da bi protestirali proti domnevno sumljivemu umoru, ki bi lahko bil povezan z državo.«

Sporne okoliščine Alikordijeve smrti

Iranski uradniki v provinci Razavi Khorasan trdijo, da je Alikordi umrl zaradi srčnega napada, a so se zaradi tesnejše varnostne represije, ki se je zgodila sočasno z njegovo smrtjo, pojavila vprašanja o okoliščinah. Pri tem je več kot 80 odvetnikov podpisalo izjavo, v kateri zahtevajo več informacij.

Newyorški Center za človekove pravice v Iranu je opozoril: »Alikordi je bil vidna osebnost med iranskimi zagovorniki človekovih pravic. V zadnjih letih so ga večkrat aretirali, nadlegovali in mu grozili tako varnostni kot sodni organi.«

Uporaba sile in solzivca

Kot so za The Guardian sporočili člani družine Mohammadi, so oblasti zbrane na spominski slovesnosti skušale pregnati s pomočjo nasilja in solzivca.

Mohammadin mož Taghi Rahmani je opozoril, da so ogroženi ne le njegova žena, ampak tudi drugi aretirani aktivisti. »Gre za napad na demokracijo in pravico do svobode izražanja,« je dejal Rahmani.

Družina Mohammadi ne ve, v čigavem pridržanju je trenutno nagrajenka. Njena odvetnica iz Pariza, Chirinne Ardakani, je že zahtevala takojšnjo izpustitev Mohammadijeve kot tudi drugih aktivistov.

Norveški Nobelov odbor je pozval iranske oblasti, naj takoj pojasnijo, kje se nahaja Mohammadijeva, ter zagotovijo njeno varnost in brezpogojno izpustitev, poroča APF.