    Svet

    Trump napovedal 25-odstotne carine za države, ki trgujejo z Iranom

    Zapisal je, da je odločitev dokončna in zavezujoča. Dodatnih podrobnosti ni navedel. Carine bi v praksi plačevali ameriški uvozniki blaga iz teh držav.
    Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek na svojem družbenem omrežju Truth Social napovedal, da bo uvedel 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    STA, R. I.
    13. 1. 2026 | 06:50
    13. 1. 2026 | 07:11
    5:20
    Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da bodo Združene države uvedle 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom. Odločitev je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social v času, ko Washington pretehtava odziv na razmere v Iranu, kjer potekajo največji protivladni protesti v zadnjih letih.

    Usoda iranskega režima skrbi tudi Kitajsko

    V objavi je zapisal, da je ukrep »takojšen, dokončen in zavezujoč«.

    Za zdaj ni jasno, katere države bodo natančno zajete in kako bo Washington opredelil pojem »poslovanja z Iranom«. Bela hiša dodatnih pojasnil ni dala, prav tako ni objavila pravne podlage za uvedbo carin. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča ameriška televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.

    Udarec za Kitajsko

    Ukrep bi lahko močno prizadel Kitajsko, ki je ena ključnih iranskih trgovinskih partneric. Po navedbah ameriške televizijske mreže CNN bi nova dajatev v kombinaciji z že obstoječimi carinami pomenila najmanj 45-odstotno carinsko stopnjo za kitajsko blago na ameriškem trgu. Kitajska je v prvih enajstih mesecih leta 2025 v Iran izvozila za 6,2 milijarde dolarjev blaga, uvozila pa za 2,85 milijarde dolarjev. Analitiki ocenjujejo, da Kitajska predstavlja več kot 90 odstotkov iranskega izvoza nafte, večinoma prek posrednikov.

    Peking je Trumpovo napoved že obsodil in poudaril, da nasprotuje enostranskim sankcijam. »Carinske in trgovinske vojne nimajo zmagovalcev,« je sporočilo kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu.

    Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija. FOTO: Himanshu Sharma/AFP
    Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija. FOTO: Himanshu Sharma/AFP

    Več sto ubitih, več tisoč aretiranih

    Napoved carin prihaja v času najobsežnejših protivladnih protestov v Iranu v zadnjih letih. Iran je sredi največjega vala protestov v zadnjih letih, ki jih je ob drugih dejavnikih spodbudila zlasti huda gospodarska kriza. Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je v protestih doslej umrlo več kot 500 protestnikov in več deset pripadnikov iranskih varnostnih sil. Trump je večkrat obljubil, da bo posredoval, če bo iranski režim začel pobijati protestnike, vendar tega doslej še ni storil.

    Iran: Odprt za pogovor, obenem pripravljen na vojno

     

    Dejal je tudi, da ZDA preučujejo različne odzive, vključno z diplomatskimi in vojaškimi možnostmi, pri čemer Bela hiša poudarja, da ostaja diplomacija prva izbira. Trump je bil seznanjen s širokim naborom vojaških in prikritih možnosti za morebitno posredovanje ZDA v Iranu, poroča BBC. Med možnostmi ostajajo napadi z raketami dolgega dosega, hkrati pa Pentagon preučuje tudi kibernetske operacije ter t. i. psihološke kampanje, namenjene motenju iranskih poveljniških in komunikacijskih struktur.

    Trumpova ekipa za nacionalno varnost naj bi se danes sestala v Beli hiši in razpravljala o nadaljnjih korakih glede Irana. Predsednik je že dejal, da ameriška vojska preučuje »zelo odločne možnosti« za posredovanje. Ni še jasno, ali bo na seji prisoten tudi Trump, ki ima predviden obisk v Detroitu in govor o svoji gospodarski politiki.

    Aragči stopil v stik z Witkoffom

    Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem potrdila, da so stiki z iranskimi predstavniki vzpostavljeni, a poudarila, da se predsednik »ne bo obotavljal uporabiti vojaških možnosti, če in ko bo to ocenil za potrebno«.

    Iranski zunanji minister Abas Aragči je stopil v stik z ameriškim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom s ciljem neposrednih diplomatskih pogovorov, o možnosti za srečanje pa se trenutno še dogovarjajo, poroča CBS. Iran tako sicer sporoča, kot piše BBC, da je odprt za pogovore z Washingtonom, a hkrati poudarja, da je »pripravljen na vojno«. ZDA so svoje državljane v Iranu pozvale, naj zapustijo državo ali imajo pripravljen načrt odhoda brez pomoči ameriške vlade.

    Zakon o izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) je pod drobnogledom ameriškega vrhovnega sodišča. FOTO: AFP
    Zakon o izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) je pod drobnogledom ameriškega vrhovnega sodišča. FOTO: AFP

    Kot še navaja CNN, Trump v drugem mandatu carine uvaja na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA), vendar je ta praksa pod drobnogledom ameriškega vrhovnega sodišča. Če bi sodišče presodilo, da predsednik za takšne ukrepe nima ustreznih pooblastil, bi ZDA lahko morale vrniti več deset milijard dolarjev že pobranih carin.

    Premium
    Novice  |  Svet
    Napetosti med velesilami

    Usoda iranskega režima skrbi tudi Kitajsko

    Kaotične razmere bi lahko azijsko velesilo prisilile v odvisnosti, kakršnih si ne želi.
    Zorana Baković 13. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Protirežimski protesti

    Naraščanje števila žrtev v Iranu povečuje verjetnost odziva ZDA

    V protestih je po podatkih nevladnih organizacij doslej umrlo najmanj 599 ljudi, mnogi se bojijo, da je mrtvih dejansko še bistveno več.
    Jure Kosec 12. 1. 2026 | 19:13
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Svet
    Stopnjevanje protestov v Iranu

    Protesti v Iranu terjali že več kot 500 življenj

    Protesti v Iranu se širijo, oblasti stopnjujejo nasilje in nadzor. Izrael v visoki pripravljenosti zaradi možnosti ameriškega posredovanja v Iranu.
    11. 1. 2026 | 08:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Protesti proti ajatolam

    Trump o Iranu: ZDA so pripravljene pomagati

    »Iran gleda v svobodo, morda kot še nikoli doslej,« je sporočil republikanski predsednik. »ZDA so pripravljene pomagati.«
    Barbara Kramžar 11. 1. 2026 | 03:09
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Kriza

    V Iranu na ulicah skoraj dva milijona ljudi, diši po revoluciji

    Kljub več kot 48 ur trajajočem nacionalnem internetnem mrku je splet poln posnetkov gorečih mošej in drugih stavb, avtomobilov, koranov in tudi slik voditeljev.
    10. 1. 2026 | 13:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Cortina d'Ampezzo

    Umrl na mrazu med varovanjem objekta prihajajočih olimpijskih iger

    Izmena 55-letnega varnostnika, ki je umrl, je trajala 12 ur, tudi pri - 16 stopinjah Celzija.
    11. 1. 2026 | 19:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Rusija menda sestrelila letalo F-16

    V ZDA izdelanega lovca so domnevno zadeli s sistemom S-300.
    12. 1. 2026 | 12:49
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Politična anketa

    Barometer: Politična krajina se znova vse bolj polarizira

    Gibanje Svoboda se počasi približuje SDS. Če bi bile volitve jutri, bi prag prestopilo osem strank, med njimi ni Levice in Preroda.
    Barbara Hočevar 12. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Marjetka Vovk: Prvič sem zares začutila, kako ljudje uživajo ob poniževanju

    Marjetka Vovk in Raay sta lani znova na svoji koži občutila, da uspešnost za sabo potegne zavist. S pesmijo in iniciativo želita opozarjati na spletno nasilje.
    11. 1. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Povečajte produktivnost v 2026: vseživljenjski Office in Windows že od 13 EUR

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Preberite več

    IrancarineDonald TrumpZDA

    Novice  |  Svet
    Varnostni svet ZN

    ZDA so kritične do nadaljevanja ruskih napadov na Ukrajino

    V ruskem nočnem napadu na severovzhodno ukrajinsko regijo Harkov so bili ubiti štirje ljudje, več je ranjenih.
    13. 1. 2026 | 08:32
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Športna infrastruktura

    Igrišče za golf v Trnovem pod okrilje zavoda Šport Ljubljana

    Aleš Babnik, ki je pred 20 leti uredil igrišče, se po izteku pogodbe umika. Neznanke pri nadaljnjem upravljanju igrišča.
    Rok Tamše 13. 1. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več

