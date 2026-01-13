Trump napovedal 25-odstotne carine za države, ki trgujejo z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek napovedal, da bodo Združene države uvedle 25-odstotne carine na uvoz iz vseh držav, ki poslujejo z Iranom. Odločitev je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social v času, ko Washington pretehtava odziv na razmere v Iranu, kjer potekajo največji protivladni protesti v zadnjih letih.

V objavi je zapisal, da je ukrep »takojšen, dokončen in zavezujoč«.

Za zdaj ni jasno, katere države bodo natančno zajete in kako bo Washington opredelil pojem »poslovanja z Iranom«. Bela hiša dodatnih pojasnil ni dala, prav tako ni objavila pravne podlage za uvedbo carin. Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija, poroča ameriška televizija CBS. Med Iranom in ZDA poteka zelo malo trgovine, kar je posledica dolgoletnih strožjih sankcij, ki so bile uvedene proti Iranu zaradi jedrskega programa.

Udarec za Kitajsko

Ukrep bi lahko močno prizadel Kitajsko, ki je ena ključnih iranskih trgovinskih partneric. Po navedbah ameriške televizijske mreže CNN bi nova dajatev v kombinaciji z že obstoječimi carinami pomenila najmanj 45-odstotno carinsko stopnjo za kitajsko blago na ameriškem trgu. Kitajska je v prvih enajstih mesecih leta 2025 v Iran izvozila za 6,2 milijarde dolarjev blaga, uvozila pa za 2,85 milijarde dolarjev. Analitiki ocenjujejo, da Kitajska predstavlja več kot 90 odstotkov iranskega izvoza nafte, večinoma prek posrednikov.

Peking je Trumpovo napoved že obsodil in poudaril, da nasprotuje enostranskim sankcijam. »Carinske in trgovinske vojne nimajo zmagovalcev,« je sporočilo kitajsko veleposlaništvo v Washingtonu.

Iran med drugim posluje s Kitajsko, Združenimi arabskimi emirati in drugimi državami, kot so Irak, Turčija in Indija. FOTO: Himanshu Sharma/AFP

Več sto ubitih, več tisoč aretiranih

Napoved carin prihaja v času najobsežnejših protivladnih protestov v Iranu v zadnjih letih. Iran je sredi največjega vala protestov v zadnjih letih, ki jih je ob drugih dejavnikih spodbudila zlasti huda gospodarska kriza. Po podatkih agencije Human Rights Activists News Agency (HRANA) je v protestih doslej umrlo več kot 500 protestnikov in več deset pripadnikov iranskih varnostnih sil. Trump je večkrat obljubil, da bo posredoval, če bo iranski režim začel pobijati protestnike, vendar tega doslej še ni storil.

Iran: Odprt za pogovor, obenem pripravljen na vojno

Dejal je tudi, da ZDA preučujejo različne odzive, vključno z diplomatskimi in vojaškimi možnostmi, pri čemer Bela hiša poudarja, da ostaja diplomacija prva izbira. Trump je bil seznanjen s širokim naborom vojaških in prikritih možnosti za morebitno posredovanje ZDA v Iranu, poroča BBC. Med možnostmi ostajajo napadi z raketami dolgega dosega, hkrati pa Pentagon preučuje tudi kibernetske operacije ter t. i. psihološke kampanje, namenjene motenju iranskih poveljniških in komunikacijskih struktur.

Trumpova ekipa za nacionalno varnost naj bi se danes sestala v Beli hiši in razpravljala o nadaljnjih korakih glede Irana. Predsednik je že dejal, da ameriška vojska preučuje »zelo odločne možnosti« za posredovanje. Ni še jasno, ali bo na seji prisoten tudi Trump, ki ima predviden obisk v Detroitu in govor o svoji gospodarski politiki.

Aragči stopil v stik z Witkoffom

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karoline Leavitt je ob tem potrdila, da so stiki z iranskimi predstavniki vzpostavljeni, a poudarila, da se predsednik »ne bo obotavljal uporabiti vojaških možnosti, če in ko bo to ocenil za potrebno«.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je stopil v stik z ameriškim posebnim odposlancem Stevom Witkoffom s ciljem neposrednih diplomatskih pogovorov, o možnosti za srečanje pa se trenutno še dogovarjajo, poroča CBS. Iran tako sicer sporoča, kot piše BBC, da je odprt za pogovore z Washingtonom, a hkrati poudarja, da je »pripravljen na vojno«. ZDA so svoje državljane v Iranu pozvale, naj zapustijo državo ali imajo pripravljen načrt odhoda brez pomoči ameriške vlade.

Zakon o izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) je pod drobnogledom ameriškega vrhovnega sodišča. FOTO: AFP

Kot še navaja CNN, Trump v drugem mandatu carine uvaja na podlagi zakona o izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA), vendar je ta praksa pod drobnogledom ameriškega vrhovnega sodišča. Če bi sodišče presodilo, da predsednik za takšne ukrepe nima ustreznih pooblastil, bi ZDA lahko morale vrniti več deset milijard dolarjev že pobranih carin.