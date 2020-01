Iran črnih skrinjic vendarle ne bo predal Ukrajini

Sestrelitve ni preživel nihče. FOTO: Ukrainian Presidential Press/Reuters

Ukrajinske žrtve tragičnega dogodka so danes prepeljali v domovino. FOTO: Afp

Iranske oblasti so si očitno premislile in črnih skrinjic ukrajinskega letala , ki ga je iranska revolucionarna garda minuli teden pomotoma sestrelila pri Teheranu , ne bodo poslale v Kijev. Poškodovani napravi bosta za zdaj ostali v Iranu.»Zapisovalnika podatkov sta v Iranu in za zdaj ne bosta izročena nikomur,« je danes sporočil predstavnik agencije za varnost civilnega letalstva. V soboto je sicer sporočil, da bodo črni skrinjici poslali v Ukrajino.Danes je pojasnil, da bodo skrinjici pregledali v Iranu, v Ukrajino ali Francijo pa ju bodo poslali le, če analiza tehnično ne bo možna. »Vendar v tem pogledu še ni bilo nič odločeno,« je dodal.Iranska revolucionarna garda je letalo družbe Ukrainian International Airlines sestrelila 8. januarja kmalu po vzletu s teheranskega letališča. Incident se je zgodil le nekaj ur po iranskem napadu na vojaški oporišči v Iraku , v katerih so nameščeni tudi ameriški vojaki, kar je bilo maščevanje za ameriško likvidacijo pomembnega iranskega generala. Ukrajinsko letalo naj bi se preveč približalo občutljivemu vojaškemu območju.Na letalu je bilo 176 potnikov, med njimi največ iranskih in kanadskih državljanov . Sestrelitve ni preživel nihče.Ukrajinske žrtve tragičnega dogodka so danes prepeljali v domovino. Krste s posmrtnimi ostanki 11 Ukrajincev - devetih članov posadke in dveh potnikov - so na kijevskem letališču Borispil pričakali predsednik države, premierin drugi visoki predstavniki ter sorodniki in uslužbenci letalske družbe.