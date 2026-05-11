Iran in ZDA v pogajanjih vztrajata pri rdečih črtah

Iranske oblasti so v nedeljo poslale v Pakistan predlog za konec vojne, ki je bil odziv na ameriške zahteve izpred nekaj dni, ko se je zdelo, da je blizu konec abotno nesmiselne vojne, ki so jo po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran 28. februarja čutili po vsej bližnjevzhodni regiji. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za nesprejemljivega – tudi zaradi izraelske zahteve po nadaljevanju napadov na Iran. Toda to še ne pomeni, da so pogajanja v Islamabadu dokončno zastala.

Iranski predlog je bil odziv na ameriške pogoje za končanje napadov, ki so jih pogajalci v Islamabadu prejeli prejšnji teden. ZDA so od Irana – danes je uradno 74. dan prekinitve ognja med državama – zahtevale, naj se za dvajset let odpove bogatenju urana, zaloge do zdaj obogatenega urana pa preda v hranjenje tretji državi (najraje kar Združenim državam).