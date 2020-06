Iran s tiralico nad Donalda Trumpa

Islamska republika Iran je zaradi atentata na iranskega generala Kasima Sulejmanija , v katerem je umrlo tudi več Iračanov, izdala mednarodno tiralico za tremi ducati oseb, med njimi tudi za predsednikom ZDA»Identificirali smo 36 posameznikov, ki so bili vključeni v Kasimov umor, med so tudi njimi politični in vojaški uradniki ZDA in drugih vlad, in zanje izdali naloge za aretacijo,« je po poročanju iranske novičarske agencije Fars, dejal tožilecSodno preganjani posamezniki so obtoženi umora in terorizma, Alkasimer pa je poudaril, da je Trump na vrhu spiska in bo deležen sodnega pregona, čim se bo njegovo predsedovanje končalo.Iransko tožilstvo se je za pomoč pri aretaciji obrnilo tudi na Intrpol in za vseh 36 osumljencev zahtevalo izdajo mednarodne tiralice najvišje stopnje nujnosti. Interpol se na zahtevo še ni odzval, a po poročanju medijske hiše Al Džarizra ni verjetno, da bo Interpol pristal na pregon predsednika ZDA.Kasima Sulejmanija, ki je bil eden izmed vojaško in politično najpomembnejših posameznikov v Iranu, je z raketnim napadom na Trumpov ukaz v bližini bagdadskega letališča 3. januarja letos umorilo ameriško brezpilotno letalo. Napad, v katerem je umrlo tudi več pripadnikov iraške vojske, je bil sicer groba kršitev mednarodnega prava, njegove posledice pa so še dodatno zaostrile napete odnose na Bližnjem vzhodu.