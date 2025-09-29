Iran usmrtil enega vodilnih izraelskih vohunov

Iranske oblasti so danes usmrtile moškega, ki so ga označile za enega vodilnih izraelskih vohunov v državi, je poročal iranski portal Mizan Online, kot vest povzema AFP.

Po navedbah portala je bil obešen Bahman Šubi Asl, za katerega so iranske oblasti trdile, da je imel »privilegiran dostop« do ključnih državnih podatkovnih baz in da je tesno sodeloval z izraelskimi obveščevalnimi službami. Ni jasno, kdaj je bil aretiran.

Gre že za drugo usmrtitev domnevnega izraelskega vohuna v Iranu v tem mesecu. Prejšnja je bila izvedena pred dobrim tednom dni.

Po podatkih norveške nevladne organizacije Iran Human Rights (IHR) so iranske oblasti letos doslej usmrtile najmanj tisoč ljudi, od tega najmanj 64 samo v zadnjem tednu.