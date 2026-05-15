    Iran je odprt za kitajsko pomoč: Imamo zelo dobre odnose

    V konfliktu na Bližnjem vzhodu med Iranom in ZDA od 8. aprila velja krhka prekinitev ognja, a so pogajanja o koncu vojne zastala.
    Iranski zunanji minister Abas Aragči. FOTO: Pierre Albouy/REUTERS
    Iranski zunanji minister Abas Aragči. FOTO: Pierre Albouy/REUTERS
    STA
    15. 5. 2026 | 15:22
    Iran je odprt za kakršno koli podporo, tudi s strani Kitajske, pri reševanju konflikta na Bližnjem vzhodu, je danes sporočil iranski zunanji minister Abas Aragči. Obenem je navedel, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da so odprte za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, a izpostavil, da med stranema obstaja nezaupanje.

    »Cenimo vsako državo, ki ima možnost, da nam pomaga, zlasti Kitajsko. Imamo zelo dobre odnose, smo strateški partnerji in vemo, da imajo Kitajci dobre namene, zato bi islamska republika pozdravila vse, kar lahko storijo v pomoč diplomaciji,« je ob robu zasedanja zunanjih ministrov držav članic skupine Brics v indijski prestolnici New Delhi dejal Aragči.

    Hkrati je zunanji minister pojasnil, da je iranska vlada prejela sporočila ZDA, ki nakazujejo, da je administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa odprta za nadaljevanje pogovorov o koncu vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    V pogovorih posreduje Pakistan, kjer sta se delegaciji držav sestali 11. aprila na prvem krogu pogovorov, ki niso prinesli preboja. Do novega kroga še ni prišlo.

    Dolgotrajna iranska kriza bi lahko nepopravljivo škodovala zalivskim državam

    Po navedbah Aragčija posredovanje Pakistana v pogajanjih še ni propadlo, vendar zaradi vedenja Američanov in nezaupanja med stranema je vse zahtevnejše. Dodal je, da so kontradiktorna sporočila vznemirila Iran glede resničnih namenov ZDA v pogajanjih in da se bodo ta nadaljevala le, če bodo resna.

    Iran sicer skuša ohraniti prekinitev ognja, da bi dal priložnost diplomaciji, a je hkrati pripravljen na vrnitev k spopadom, Aragčija povzema tiskovna agencija Reuters.

    Še en Netanjahujev makiavelistični manever

    Med težavami, ki ovirajo pogajanja, naj bi bile iranske jedrske ambicije in nadzor nad Hormuško ožino. Po besedah Aragčija lahko skozi ožino plujejo vsa plovila, razen tistih, ki so v vojni s Teheranom. Iranski zunanji minister je ob tem pozval, da bi se morala plovila, ki želijo prečkati ožino, uskladiti z iransko mornarico.

    Medtem naj bi po poročanju iranske državne televizije iranska revolucionarna garda vse več ladjam dovoljevala prehod skozi to strateško pomembno pomorsko pot, kar naj bi pomenilo, da so številne države sprejele nove protokole Irana pri prečkanju ožine.

