  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran.
    ZDA so na Trumpov ukaz junija lani bombandirale enoto za bogatenje urana v Iranu. FOTO: Reuters
    Galerija
    ZDA so na Trumpov ukaz junija lani bombandirale enoto za bogatenje urana v Iranu. FOTO: Reuters
    Ma. J.
    10. 2. 2026 | 09:32
    10. 2. 2026 | 10:37
    2:50
    A+A-

    Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamed Eslami je v ponedeljek naznanil, da je Teheran pripravljen osiromašiti visoko obogateni uran, če bodo Združene države Amerike umaknile sankcije, poroča Al Džazira. Gre za ključno zahtevo ZDA v pogajanjih z Iranom, ki se bodo nadaljevala ta teden.

    image_alt
    Pogajanja v Omanu brez preobrata: ZDA še vedno pripravljene bombardirati Iran

    Eslami sicer ni dejal, ali vzajemno pričakujejo umik vseh ameriških sankcij ali zgolj nekaterih.

    Iranski uran je obogaten na 60 odstotkov, za jedrsko bombo pa se sicer uporablja obogateni uran z deležem izotopa 235 nad 80 odstotki.

    Osiromašenje urana pomeni njegovo mešanje z dodatnim materialom, da se zmanjša stopnja obogatitve. Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo IIAEA) je Iran edina država brez jedrskega orožja, ki bogati uran do 60 odstotkov.

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran. Zahteva je za Teheran nesprejemljiva in manj ugodna od zdaj že propadlega jedrskega sporazuma, ki so ga Iran in svetovne sile podpisali leta 2015.

    Mohamed Eslami ni pojasnil, ali Iran pričakuje umik vseh ameriških sankcij ali zgolj nekaterih. FOTO: Lisa Leutner/Reuters
    Mohamed Eslami ni pojasnil, ali Iran pričakuje umik vseh ameriških sankcij ali zgolj nekaterih. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

    Iran vztraja, da ima v skladu z določbami pogodbe o neširjenju jedrskega orožja pravico do civilnega jedrskega programa. Pogodbo je poleg Irana podpisalo še 190 drugih držav.

    Iran zahteva jamstva za jedrske pravice

    ZDA in Iran pošiljata mešane signale o napredku pogajanj. Iranski zunanji minister Abas Aragči poudarja, da je Iran v pogajanjih zelo resen in želi rezultate, vendar opozarja na globoko nezaupanje do ZDA. Predsednik Masud Pezeškian pogajanja vidi kot priložnost za pravično in uravnoteženo rešitev, pri čemer Iran zahteva jamstva za svoje jedrske pravice in odpravo sankcij.

    image_alt
    Iranski boj za svobodo – od revolucije do revolucije

    Trump je zadnji krog pogovorov označil kot zelo dober, a hkrati Iranu znova zagrozil z resnimi posledicami, če dogovor ne bo dosežen. Pred pogovori je stopnjeval pritisk z vojaško navzočnostjo na Bližnjem vzhodu in ostrimi grožnjami. V sredo naj bi se sestal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem, ki še naprej zagovarja tršo ameriško držo do Irana.

    Po mnenju analitika Andreasa Kriega sta ZDA in Iran bliže dogovoru kot pred nekaj tedni, čeprav tveganje za konflikt ostaja, še poroča Al Džazira.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Turneja po Arabskem polotoku

    Merz želi zmanjšati odvisnost od Trumpovega plina

    Kancler Merz na Arabskem polotoku v zameno za utekočinjeni plin ponuja orožje.
    Barbara Zimic 5. 2. 2026 | 15:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Gazi

    Delno odprtje prehoda Rafa je tragična farsa

    Med čakanjem na nujno medicinsko evakuacijo je zaradi zaprte meje umrlo že 900 ljudi.
    Boštjan Videmšek 5. 2. 2026 | 13:22
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA proti Iranu

    Trump svari Hameneja: Mislim, da bi moral biti zelo zaskrbljen

    ZDA so junija lani skupaj z Izraelom napadle iranske jedrske objekte.
    5. 2. 2026 | 07:26
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Iran

    Kdo je iranski milijarder, nekoč obsojen na smrt, ki ga ZDA zdaj sankcionirajo?

    Pod nekdanjim iranskim predsednikom Mahmudom Ahmadinedžadom je bil Zanjani slavljen kot junak.
    4. 2. 2026 | 11:23
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Anketa

    Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Iranjedrski dogovorbogatenje uranaZDAsankcijejedrsko orožje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Narodni dom Maribor

    Abonmajsko občinstvo ni več predvsem sivolaso

    Po besedah Barbare Švrljuga Hergovich mladi v klasični glasbi najdejo kolektivno čustveno izkušnjo ter stabilnost, stalnost in brezčasnost.
    Peter Rak 10. 2. 2026 | 10:04
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Najprej bo iskra, potem bo luč v temi

    Knjiga Kaj le v sebi nosiš je kakor rana razprt in silovit dvogovor kiparke Dragice Čadež in pisateljice Nataše Kramberger.
    Pia Prezelj 10. 2. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Kroos kritičen do savdske lige: Brez Ronalda je nihče ne bi spremljal

    Nekdanji nemški vezist Toni Kroos je prepričan, da bi savdska liga izgubila svoj čar, če bi jo zapustil Cristiano Ronaldo. Ta naj bi prekinil svojo stavko.
    Tim Erman 10. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jedrsko orožje

    Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran.
    10. 2. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milan Mandeljc

    Na Norveškem imajo učitelji 5000 evrov plače, a jih prav tako primanjkuje

    Po tem, ko je učitelj Milan Mandeljc videl, kako delujejo v Skandinaviji, pravi, da je čas, da prenehamo s primerjavami.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Cristiano Ronaldo

    Kroos kritičen do savdske lige: Brez Ronalda je nihče ne bi spremljal

    Nekdanji nemški vezist Toni Kroos je prepričan, da bi savdska liga izgubila svoj čar, če bi jo zapustil Cristiano Ronaldo. Ta naj bi prekinil svojo stavko.
    Tim Erman 10. 2. 2026 | 09:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Jedrsko orožje

    Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

    Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran.
    10. 2. 2026 | 09:32
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Milan Mandeljc

    Na Norveškem imajo učitelji 5000 evrov plače, a jih prav tako primanjkuje

    Po tem, ko je učitelj Milan Mandeljc videl, kako delujejo v Skandinaviji, pravi, da je čas, da prenehamo s primerjavami.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo