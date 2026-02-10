Iran pripravljen osiromašiti uran vzajemno za odpravo ameriških sankcij

Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamed Eslami je v ponedeljek naznanil, da je Teheran pripravljen osiromašiti visoko obogateni uran, če bodo Združene države Amerike umaknile sankcije, poroča Al Džazira. Gre za ključno zahtevo ZDA v pogajanjih z Iranom, ki se bodo nadaljevala ta teden.

Eslami sicer ni dejal, ali vzajemno pričakujejo umik vseh ameriških sankcij ali zgolj nekaterih.

Iranski uran je obogaten na 60 odstotkov, za jedrsko bombo pa se sicer uporablja obogateni uran z deležem izotopa 235 nad 80 odstotki.

Osiromašenje urana pomeni njegovo mešanje z dodatnim materialom, da se zmanjša stopnja obogatitve. Po podatkih Mednarodne agencije za atomsko energijo IIAEA) je Iran edina država brez jedrskega orožja, ki bogati uran do 60 odstotkov.

Ameriški predsednik Donald Trump je večkrat pozval k popolni prepovedi obogatitve urana za Iran. Zahteva je za Teheran nesprejemljiva in manj ugodna od zdaj že propadlega jedrskega sporazuma, ki so ga Iran in svetovne sile podpisali leta 2015.

Mohamed Eslami ni pojasnil, ali Iran pričakuje umik vseh ameriških sankcij ali zgolj nekaterih. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

Iran vztraja, da ima v skladu z določbami pogodbe o neširjenju jedrskega orožja pravico do civilnega jedrskega programa. Pogodbo je poleg Irana podpisalo še 190 drugih držav.

Iran zahteva jamstva za jedrske pravice

ZDA in Iran pošiljata mešane signale o napredku pogajanj. Iranski zunanji minister Abas Aragči poudarja, da je Iran v pogajanjih zelo resen in želi rezultate, vendar opozarja na globoko nezaupanje do ZDA. Predsednik Masud Pezeškian pogajanja vidi kot priložnost za pravično in uravnoteženo rešitev, pri čemer Iran zahteva jamstva za svoje jedrske pravice in odpravo sankcij.

Trump je zadnji krog pogovorov označil kot zelo dober, a hkrati Iranu znova zagrozil z resnimi posledicami, če dogovor ne bo dosežen. Pred pogovori je stopnjeval pritisk z vojaško navzočnostjo na Bližnjem vzhodu in ostrimi grožnjami. V sredo naj bi se sestal z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem, ki še naprej zagovarja tršo ameriško držo do Irana.

Po mnenju analitika Andreasa Kriega sta ZDA in Iran bliže dogovoru kot pred nekaj tedni, čeprav tveganje za konflikt ostaja, še poroča Al Džazira.