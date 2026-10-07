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    Svet

    Vance: Iran mora ustaviti bogatenje urana!

    Ameriški podpredsednik postavil pogoj za konec vojne, usoda iranskih zalog obogatenega urana ostaja nejasna.
    JD Vance zahteva, da mora Iran bistveno zmanjšati zmogljivosti za bogatenje urana. FOTO: Jacquelyn Martin/Afp
    Galerija
    JD Vance zahteva, da mora Iran bistveno zmanjšati zmogljivosti za bogatenje urana. FOTO: Jacquelyn Martin/Afp
    N. K.
    7. 10. 2026 | 21:30
    7. 10. 2026 | 21:32
    3:09
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    V ekskluzivnem intervjuju za Reuters je ameriški podpredsednik JD Vance povedal, da mora Iran bistveno zmanjšati zmogljivosti za bogatenje urana, da bi se vojna med državama lahko končala. 

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    Vance: ZDA pripravljene temeljito spremeniti odnos do Irana

    Ni natančno jasno, kaj bi takšno zmanjšanje urana pomenilo. Po ameriških in izraelskih napadih namreč ni zanesljivih podatkov niti o vseh preostalih zalogah obogatenega urana niti o tem, kako hitro bi Teheran lahko obnovil proizvodnjo.

    Pred napadi je Iran uran bogatil do 60-odstotne vsebnosti izotopa urana-235, kar je približno na 90-odstotni ravni, običajni za izdelavo jedrskega orožjaPo merilu agencije za atomsko energijo (IAEA) bi ta količina ob nadaljnjem bogatenju zadostovala za izdelavo desetih jedrskih orožij. 

    Stopnja bogatenja in količina tako obogatenega urana sta tako razlog za resno zaskrbljenost.

    Napad na jedrske objekte

    Izrael je napade na iranske jedrske objekte začel 13. junija, kasneje so se mu pridružile ZDA. V dvanajstdnevni kampanji so bile uničene ali močno poškodovane vse tri naprave za bogatenje urana, za katere je bilo takrat znano, da delujejo v Iranu.

    Nadzemni obrat v jedrskem kompleksu Natanz je bil uničen, podzemna obrata v Natanzu in Fordovu pa sta bila močno poškodovana. Iran inšpektorjem od napadov ni dovolil vrnitve in IAEA ni sporočil, koliko obogatenega urana je preživelo napade in kje je.

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    Novi obsežni napadi med ZDA in Iranom ter negotovost krhkega premirja

    Dodatno negotovost predstavlja iransko mesto Isfahan. Dan pred izraelskim napadom je Iran IAEA obvestil, da tam odpirajo nov obrat za bogatenje. Po ameriškem bombardiranju je ostal večinoma nepoškodovan. Agencija tudi ne ve, v kakšnem stanju je obrat in ali vsebuje jedrski material.

    Generalni direktor IAEA Rafael Grossi je marca ocenil, da je v predorih v Isfahanu ostalo nekaj več kot 200 kilogramov urana, obogatenega do 60 odstotkov, del zalog pa naj bi bil še v mestu Natanz.

    Jedrski sporazum 

    Jedrski sporazum leta 2015 je IAEA omogočil širši nadzor tudi nad centrifugami in njihovimi sestavnimi deli. Ko so ZDA  od sporazuma leta 2018 odstopile, pa je agencija izgubila nadzor nad napravami. Podatki o njihovi lokaciji in številu niso znani.

    Ameriška zahteva po zmanjšanju zmogljivosti bi se lahko nanašala na stopnjo bogatenja, obseg proizvodnje ali število obratov, piše Reuters. Bogatenje trenutno ni potrjeno, zato bi bilo zmanjšanje najverjetneje treba presojati glede na zmogljivosti pred napadi.

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    UranIranZDAjedrski sporazumvojnaJD Vancejedrsko orožjebogatenje urana

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