Več kot 99 odstotkov iranskih dronov in raket sestreljenih, Biden danes z G7

Iran je v soboto z več kot 300 droni in raketami napadel Izrael, vendar so jih 99 odstotkov sestrelili, je sporočila izraelska vojska. Smrtnih žrtev ni bilo, prav tako ne omembe vredne škode, je povedal tiskovni predstavnik izraelskih sil, ki so jim pri obrambi pomagale zavezniške vojske.

Tiskovni predstavnik Daniel Hagari je potrdil, da je šrapnel na jugu države resno poškodoval 10-letno deklico, drugih žrtev pa ni bilo. Potrdil je tudi, da je bilo nekaj malega škode na vojaškem letališču v Negevu, vendar to normalno deluje naprej.

Iranska tiskovna agencija Irna je pred tem poročala, da je pomembno izraelsko zračno oporišče v Negevu utrpelo hude udarce. Irna navaja, da je Izrael iz tega oporišča 1. aprila sprožil napad na iranski konzulat v sirijskem Damasku, v katerem je umrlo več ljudi, med njimi dva generala iranske vojske. Teheran je od takrat naprej napovedoval odgovor, čeprav Izrael uradno odgovornosti za napad ni prevzel.

Iranska državna televizija je poročala, da je polovica izstrelkov zadela cilje v Izraelu, Hagari pa trdi, da so večino izstrelkov prestregli že zunaj meja države. Na izraelsko ozemlje naj bi jih padlo le nekaj. »V tem trenutku vemo le za ranjenega otroka in udarec na oporišče na jugu, kjer je bilo nekaj malega škode na infrastrukturi,« je dejal.

V Teheranu so napad proslavil z vihranjem iranskih in palestinskih zastav. FOTO: Atta Kenare/AFP

»Medtem ko smo večino vojaških groženj prestregli, pa smo pripravljeni na nadaljnje scenarije. Storili bomo vse za obrambo Izraelcev,« je zagotovil in napovedal, da bodo šole v Izraelu ostale zaprte tudi danes. Dodal je še, da so izraelska vojaška letala že izvedla napade v Libanonu, od koder je gibanje Hezbolah izstrelilo nekaj raket na sever zasedene Golanske planote.

Pogajanja brez napredka Izrael, Jordanija in Irak so znova odprli svoj zračni prostor, kljub iranski grožnji pa je Izrael v zadnjih urah nadaljeval z obstreljevanjem Gaze. Mosad je medtem sporočil, da je Hamas zavrnil predlog ZDA, Katar in Egipt in je vseboval izpustitev talcev ter dostavo več humanitarne pomoči v Gazo. Izrael je s predlogom pokazal prilagodljivost, so še zapisali, medtem ko Jahja Sinvar, vodja Hamasa v Gazi, dokazuje, da si ne želi humanitarnega dogovora ter da izkorišča napetosti z Iranom. Hamas je v svojem odgovoru na predlog zahteval trajno premirje, več humanitarne pomoči, vrnitev prebivalcev domov ter izpustitev 40 talcev.

Biden danes z G7

Bela hiša je sporočila, da je ameriški predsednik Joe Biden najostreje obsodil sobotni iranski napad na Izrael in napovedal, da bo imel danes pogovor s kolegi voditelji držav skupine G7 za uskladitev enotnega diplomatskega odziva.

Biden se je zaradi napovedanega napada Irana na Izrael predčasno vrnil v Belo hišo z oddiha v Delawaru. FOTO: Bonnie Cash/Reuters

»Danes je Iran s posredniki v Jemnu, Siriji in Iraku izvedel zračni napad na vojaške objekte v Izraelu, kakršnega še ni bilo. Te napade najostreje obsojam,« je poudaril v izjavi. »Na moj ukaz je ameriška vojska v podporo izraelski obrambi v minulem tednu v regijo premestila letala in rušilce za obrambo pred balističnimi raketami. Zahvaljujoč tem napotitvam in izredni spretnosti naših vojakov smo Izraelu pomagali uničiti skoraj vsa brezpilotna letala in rakete,« je sporočil.

Ekplozije so razsvetlile nebo nad Jeruzalemom FOTO: AFPTV

Kot še navajajo v Beli hiši, je Biden govoril z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in mu ponovno potrdil neomajno zavezo varnosti Izraela. »Povedal sem mu, da je Izrael pokazal izjemno sposobnost obrambe in porazil celo te napade brez primerjave. S tem je svojim sovražnikom poslal jasno sporočilo, da ne morejo učinkovito ogroziti njegove varnosti.«

»Sklical bom svoje kolege voditelje skupine G7, da bi uskladili enoten diplomatski odziv na drzen iranski napad. Moja ekipa bo sodelovala s svojimi kolegi iz celotne regije, z izraelskimi voditelji pa bomo ostali v tesnem stiku. Čeprav danes nismo bili priča napadom na naše sile ali objekte, bomo še naprej pozorni na vse grožnje in bomo brez oklevanja sprejeli vse potrebne ukrepe za zaščito naših ljudi,« je zagotovil Biden.