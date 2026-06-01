Iran naj bi napadel Kuvajt, Izrael napovedal napade na Bejrut

Kuvajt je danes poročal o prestrezanju raket in brezpilotnih letalnikov, ki so vstopili v njegov zračni prostor. Država, v kateri je nameščeno pomembno ameriško vojaško oporišče, izvora napada uradno ni navedla, vendar je iranska revolucionarna garda sporočila, da je zadela ameriško oporišče v regiji kot odgovor na ameriške napade na iranske vojaške cilje konec tedna.

Ameriška vojska je sporočila, da je med koncem tedna izvedla napade na radarske sisteme in lokacije za upravljanje brezpilotnih letalnikov v Iranu. Po navedbah osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom) je šlo za odgovor na sestrelitev ameriškega brezpilotnega letalnika MQ-1 predator nad mednarodnimi vodami. Tarče napadov so bile v okolici mesta Geruk in na otoku Kešm.

Iranska revolucionarna garda je potrdila povračilni napad na ameriško letalsko oporišče, ki naj bi bilo uporabljeno pri napadih na jug Irana, pri čemer lokacije ni razkrila.

Napetosti se medtem stopnjujejo tudi v Libanonu. Izraelski premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Izrael Kac sta vojski ukazala napade na južno predmestje Bejruta Dahija, ki velja za utrdbo gibanja Hezbolah. Izrael ukrep utemeljuje s ponavljajočimi se kršitvami premirja in napadi Hezbolaha na izraelska mesta.

Zaradi zaostrovanja razmer bo varnostni svet Združenih narodov danes na zahtevo Francije opravil izredno sejo o konfliktu v Libanonu. Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da nič ne upravičuje trenutne velike eskalacije spopadov na jugu države.

Čeprav med ZDA in Iranom od aprila formalno velja premirje, ga obe strani vse pogosteje kršita z omejenimi vojaškimi operacijami. Konflikt se tako še naprej širi po Bližnjem vzhodu in povečuje negotovost v regiji.